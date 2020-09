Calciomercato Inter, addio vicino per un pupillo di Conte

Il mercato dell’Inter si sta dimostrando ancora una volta uno dei più intensi, e in queste ultime settimane l’idea principale è quella di andare a puntellare vari reparti. Per i nerazzurri c’è un altro colpo in canna, ma è ovvio di come ci sarà bisogno di una cessione per liberare un posto. Nella rosa a disposizione di Conte ci sono diversi esuberi, e intanto nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi un addio.

Ultime Inter: Candreva vicino al Genoa, la strategia dei liguri

Tra i diversi giocatori che potrebbero dire addio all’Inter, c’è anche Antonio Candreva. L’esterno nerazzurro arriva da una stagione piuttosto positiva, e Conte lo ha subito preso sotto la sua ala rendendolo parte integrante delle sue gerarchie. La cessione però sembra essere vicinissima, anche perchè nelle ultime ore è arrivato il Genoa. La squadra ligure è piombata con forza sul giocatore, e stando a quanto riportato da Sky, la squadra Preziosi starebbe pensando ad un contratto pluriennale (da 3 o 4 anni). Un’ipotesi molto concreta, e che prenderà forma già da oggi o domani.

Mercato Inter: Candreva libera Vidal

Vendere e poi comprare: una strategia ormai ben definita quella dell’Inter, intenzionata a crescere nel tempo alla base di una stabilità economica. Zhang è stato chiaro nelle sue ultime dichiarazioni, e proprio l’affare Vidal potrebbe esserne la prova. La cessione di Candreva libererà l’arrivo del cileno, ormai sempre più diretto verso Milano. Conte è pronto a riconciliarsi con un altro dei suoi pupilli, per quello che è stato sicuramente il punto più alto della carriera del calciatore ex Juventus. Candreva è propenso nell’accettare il Genoa, e al momento la distanza tra le due squadre è pochissima, filtra ottimismo.

News Inter: rebus Pinamonti

L’Inter valuta anche la situazione in attacco, ed in particolare il caso Pinamonti. Il giovane attaccante potrebbe riavvicinarsi ai nerazzurri, e l’agente Raiola non ha escluso un ritorno a Milano. Che possa essere lui il quarto attaccante? Per il momento è difficile fare previsioni, quello che è certo è che bisognerà trovare una sistemazione al giocatore dopo la poco felice esperienza al Genoa.

