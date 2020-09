Calciomercato Bologna, colpo De Silvestri. Il terzino ha firmato (UFFICIALE)

Il Bologna ha concluso l’acquisto di Lorenzo De Silvestri. Il difensore proviene dal Torino, era svincolato. Ritroverà, ancora una volta, il tecnico Sinisa Mihajlovic. Ma non solo. Dall’Inter arriva anche un giovane attaccante della Primavera. Nella scorsa stagione è stato uno dei migliori nel suo ruolo.

Bologna, preso De Silvestri

Lorenzo De Silvestri è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna. Il difensore arriva in Emilia Romagna a titolo definitivo, visto che il suo contratto con il Torino era scaduto. L’ex Lazio non ha voluto rinnovare con i granata ed era libero di accordarsi con qualsiasi squadra. Per la quarta volta in carriera lavorerà con Sinisa Mihajlovic. Sotto la guida del tecnico serbo, il calciatore ha già giocato con Fiorentina, Sampdoria e Torino. Il trentaduenne lascia il club di Urbano Cairo dopo aver collezionato 112 presenze e realizzato 8 reti.

Era entrato anche nel giro della nazionale

Dal 2010 al 2016 era entrato anche nel giro della nazionale. Sia con Cesare Prandelli che con Giampiero Ventura. La sua carriera inizia nelle giovanili della Lazio. Con il club biancoceleste esordisce in Serie A all’età di 17 anni. A Roma rimarrà per quattro anni ed avrà l’opportunità di esordire anche in Champions League. Si trasferirà a Firenze poi: con la maglia dei viola giocherà per 74 volte e segnerà due reti. Quindi il passaggio in Liguria, sponda blucerchiata. Con i doriani subirà un brutto infortunio che lo terrà fuori dal terreno di gioco per quasi cinque mesi. Nel 2016 si trasferisce al Torino per quasi 4 milioni di euro e sarà uno degli uomini chiave della squadra piemontese.

Non solo De Silvestri, arriva un giovane dall’Inter

La giornata di oggi per il Bologna non si è conclusa solo con l’arrivo del terzino De Silvestri. Dall’Inter è arrivato, in prestito, il giovane Edoardo Vergani. Classe 2001, di mestiere fa il centravanti. E’ considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Arriva in prestito secco, con la speranza di ritornare il prossimo anno alla corte di Antonio Conte. Nel campionato Primavera ha collezionato 17 gettoni. Mihajlovic ha disposizione, nella sua rosa, molti under 21: Vignato, Svanberg, Corbo, Cangiano, Baldursson e Hickey.

