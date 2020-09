Milan, l’annuncio di Tatarusanu su Donnarumma

Ciprian Tatarusanu, neo acquisto del Milan, ha parlato dopo il suo arrivo a Milano dal Lione nel corso di un’intervista concessa a DAZN:

Tatarusanu si presenta al Milan

“Sono stato molto contento. E’ normale essere orgogliosi quando una squadra importante decide di puntare su di te. Hanno un passato glorioso e quindi è normale essere felici per il passaggio io un ambente come questo. L’Interesse del Milan mi ha reso molto orgoglioso fin da subito”.

Le prime sensazioni sul Milan di Pioli? “Non è stato facile all’inizio per loro ma hanno dimostrato di avere qualità, alla fine è venuta fuori la grande squadra e penso che abbiamo fatto vedere di stare benissimo insieme. Le sensazioni sono buone e le aspettative sono grandi, il mister mette intensità in tutto quello che fa e noi vogliamo continuare il trend dello scorso anno”.

Tatarusanu parla anche di Donnarumma

Il portiere rumeno sa che a Milano lo spazio sarà pochissimo visto che sarà il secondo alle spalle di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero, che ancora non ha rinnovato il contratto con il Milan, è inamovibile per Pioli e per la società tra i pali.

Un giudizio su Donnarumma? “E’ un portiere molto bravo, lo ha già dimostrato. Per me è importante che lui sia anche una bella persona. C’è una bella atmosfera nel gruppo dei portieri e questo fa bene a tutti, a lui come a me ma anche al resto dei miei compagni di squadra. Come ogni calciatore farò di tutto per giocare però sono consapevole che davanti a me ho in rosa uno dei migliori numeri uno al mondo che è giovane e deve crescere avendo spazio. Questo per me è uno stimolo per dare tutto e per diventare più forte, so che mi farò trovare pronto quando il mister punterà su di me”.

Tatarusanu su Ibrahimovic

Il portiere ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e dei suoi allenamenti. L’ex Fiorentina ha visto in queste settimane da vicino l’attaccante e ne ha potuto ammirare le qualità non solo sportive ma anche umane.

Che tipo di persona è Ibrahimovic? “E’ una persona molto esigente: chiede tanto ma anche sa trasmettere molto ai compagni. Si fa sentire sul campo quando deve intervenire e questo mi piace”.