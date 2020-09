Notizie Inter, rinnovo Lautaro: le ultime sulla trattativa

Ultime Inter, Lautaro Martinez può andar via? Difficile che l’argentino lascia i nerazzurri in queste ultime settimane di mercato.

Il tempo ci sarebbe, mancano 3 settimane, non c’è nulla da dare per scontato ma la situazione sembra evidente.

Come riportato dal CDS, infatti, la sensazione però è che, seppure l’attaccante e soprattutto il suo entourage non abbiano ancora abbandonato le speranze di un addio e un passaggio al Barcellona dove la punta percepirebbe 10 milioni, il club blaugrana sia decisamente meno convinto.

Per questo il club catalano avrebbe messo le mandi su Depay espressamente indicato da Koeman. Se finirà davvero in questo modo, allora, dal 6 ottobre l’Inter dovrà parlare del rinnovo.

Inter, la proposta per il rinnovo

Il club nerazzurro ha già cominciato a ragionare sul rinnovo del calciatore. La società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul tavolo un ingaggio da 5 milioni di euro più bonus. Nell’incontro dell’altro giorno, però, Zarate e Yaque, gli agenti dell’attaccante argentino, hanno voluto mettere in chiaro come la punta sia tra i migliori in rosa e punta ad avere uno stipendio adeguato ai top player nerazzurri.

Quanto? Lo stesso che ad oggi è percepito da Lukaku, Eriksen e Sanchez, che, per inciso, è la sua riserva. Questi calciatori guadagnano a Milano 7 milioni.

Inter, braccio di ferro?

Per questo nei prossimi mesi si teme un possibile braccio di ferro tra le parti. Non è da escludere, infatti, che Marotta tiri la corda dopo i tentativi di Lautaro di andar via.

Inoltre la società vorrebbe cancellare la clausola rescissoria di 111 milioni, o almeno alzarla. A ogni modo, per il club nerazzurro sarà fondamentale sistemare le cose il prima possibile, così da non rischiare che le questioni extra-campo non vadano a influire sul rendimento di Lautaro. La società vuole scongiurar eun calo di rendimento come nei mesi del pressing del Barca. Poi l’Inter sa bene che dovrà mettere in preventivo che l’addio del “Toro” possa essere soltanto rimandato di una stagione, alla luce di come il calciatore abbia già mostrato grande interesse per la cessione lo scorso anno. E dunque il suo futuro potrebbe essere in ogni caso in Liga.