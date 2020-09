Calciomercato Roma, il calciatore ha deciso il suo futuro. Le ultime

Pare che il calciatore abbia le idee chiare in testa: ha deciso dove vuole andare a giocare. Negli ultimi giorni si era parlato di un suo possibile approdo in una squadra di Serie A.

Roma, niente De Paul: il giocatore vuole la Premier

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile interessamento dei giallorossi per il fantasista dell’Udinese, Rodrigo De Paul. L’argentino, dopo quattro anni trascorsi in bianconero vuole lasciare sì il Friuli, ma per trasferirsi fuori Italia. Dove? In Inghilterra. Pare che la Premier League possa essere il suo prossimo campionato. Secondo quanto riporta “Il Messaggero Veneto” l’ex Racing Club e Valencia sposerà il progetto del Leeds United guidato da Marcelo ‘El Loco’ Bielsa. La squadra neopromossa ha come presidente l’italiano Andrea Radrizzani. Pare che quest’ultimo voglia regalare, oltre ai colpi Robin Koch dal Friburgo e Rodrigo dal Valencia, anche il trequartista numero 10 dell’Udinese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, non solo Kumbulla: un colpaccio dal Real Madrid

Raggiunto l’accordo per l’ingaggio

Attualmente il giocatore guadagna 800mila euro a stagione, con gli inglesi potrebbe guadagnare tra i 4 e 4,5 milioni di euro a stagione. Cifre da vero top player. Ora bisognerà trovare solamente l’accordo tra le due società: il patron Pozzo, per il cartellino del giocatore, vuole almeno 40 milioni di euro (lo sanno bene le squadre italiane interessate a lui). Per il momento il Leeds ne offre 25 più bonus. Le due parti sono ancora distanti, ma pare che l’affare possa concludersi prima del 5 ottobre, giorno di chiusura del calciomercato. Anche perché lo stesso De Paul ha lanciato, nei giorni scorsi, vari segnali sui social su un possibile approdo in Premier League. Risposte e ‘like’ ai commenti ti tifosi inglesi che sono stati, prontamente, cancellati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, affare flash per Kumbulla: oggi arriva in città

Ecco chi erano gli altri club interessati al calciatore

Il Napoli, da anni, lo monitorava. Il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, lo osservava con estrema attenzione e ci ha anche provato a portarlo in Campania. Ma il responsabile Scouting bianconero, Andrea Carnevale, respingeva ogni tipo dio richiesta. Anche perché anche la Juventus e l’Inter avevano fatto più di un pensierino. Sia Conte che Pirlo avevano bisogno di un giocatore di fantasia per le loro rispettive squadre, pare che debbano cambiare gli obiettivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, l’annuncio di mercato di Fienga