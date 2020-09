Calciomercato Roma, non solo Kumbulla: un colpaccio dal Real Madrid

Calciomercato Roma, Nacho Fernandez oltre Kumbulla: l’italo-albanese non sarà l’unico arrivo a Trigoria

E’ la Roma che sta infiammando il calciomercato estivo, poco prima dell’inizio in Serie A. Anche Nacho Fernandez all’appello e non solo le uscite di Edin Dzeko e l’arrivo di Marash Kumbulla. Sì, perché mentre il bosniaco sembra sempre più vicino alla Juventus, con la partenza verso i colori bianconeri non appena sarà considerato fatto l’affare legato ad Arkadiusz Milik, è fatta invece per Marash Kumbulla. L’italo-albanese dice addio all’Hellas Verona, dopo che il club scaligero aveva rimbalzato ogni proposta della big. E’ proprio il progetto del club giallorosso ad aver convinto il giovanissimo ma già forte difensore del gialloblu. Un Verona che nel giro di pochi mesi ha già venduto i suoi pezzi pregiati, con l’addio di Rrahmani, Amrabat e ora Kumbulla, prossimo alle visite mediche con la società capitolina.

Roma, Nacho Fernandez scalza Smalling: l’inglese non sembra essere più un obiettivo dei giallorossi

Mentre è atteso a Villa Stuart il nuovo difensore della Roma, l’idea legata a Nacho Fernandez, perno di difesa del Real Madrid, è cosa concreta per il club capitolino. La Roma va dritta sul difensore spagnolo, prossimo all’addio dal club dei blancos. Riportano la notizia i colleghi di Fantacalcio.it, con le speranze di arrivare a Chris Smalling che si riducono. Sì, perché il futuro dell’inglese sembra, a questo punto, lontano dall’Italia e dal club giallorosso. Arriverà Kumbulla, che scalza così le ipotesi. L’idea ora si spinge verso il centrale del Real.

Tre difensori più Nacho Fernandez per Fonseca: si forma la nuova difesa a tre della Roma

La stagione scorsa di Nacho Fernandez è stata tormentata da un infortunio. Qualche scetticismo sulle sue condizioni potrebbe essere messo da parte, perché l’intenzione del club giallorosso sarà proprio quella di andarlo a prelevare, per alternare i tre di difesa di Paulo Fonseca. Al momento i titolari sembrano essere Ibanez, Mancini e Kumbulla, ma occhio a quello che potrebbe essere, appunto, il nuovo perno di difesa dal Real Madrid.

