Il calciomercato della Roma sta vivendo un momento cruciale a pochi giorni dall’inizio della stagione. In attesa di capire il futuro dell’attacco, tra Dzeko e Milik, Paulo Fonseca potrà godersi un nuovo acquisto in zona difensiva.

Calciomercato Roma, chiuso l’affare Kumbulla

Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ quanto successo tra Lazio, Inter e Roma. Biancocelesti e nerazzurri si sono dati battaglia a lungo ma poi è spuntata la Roma e ha messo pace tra tutti. Nelle ultime ore i giallorossi si sono inseriti con estrema lucidità nell’affare Marash Kumbulla e sono riusciti a strappare il ‘sì’ del Verona e dello stesso calciatore. Dallo scorso weekend i dirigenti della Roma hanno contattato il club veronese per capire la fattibilità dell’affare e alla fine ne sono usciti vincitori. Il difensore italo-albanese sarà un nuovo calciatore della Roma.

Calciomercato Roma, Dzeko sempre più lontano

Calciomercato Roma, Kumbulla oggi in città

Nella notte c’è stato lo scatto decisivo, quello per convincere definitivamente il calciatore. La Roma, dunque, avrà il difensore che tanto cercava e va ad assicurarsi uno dei prospetti migliori del calcio italiano. Kumbulla, classe 2000, ha disputato un’ottima stagione lo scorso anno e ha visto aumentare di molto il valore del suo cartellino. Stando a quanto riporta calciomercato.it, Roma e Verona hanno trovato l’accordo sulla base di circa 25 milioni di euro, tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Al calciatore, invece, andranno 1,6 milioni di euro a stagione, più bonus. L’affare è stato concluso nella notte e oggi pomeriggio Marash Kumbulla sarà nella capitale. Il volo da Verona partirà alle 15:35 e arriverà a Roma Fiumicino alle 16:30.

Calciomercato Roma, altro addio in vista: resta in Serie A

Kumbulla c’è, e Smalling?

Chiuso l’affare Kumbulla, la Roma sogna ancora di riprendere Chris Smalling dal Manchester United. L’affare con gli inglesi è molto complesso in quanto Solskjaer non ha intenzione di scendere sotto i 15 milioni fissati inizialmente mentre la Roma non si smuove dai 12 totali (compresi bonus). Lo sprint decisivo potrebbe essere dato dalla volontà del calciatore che, conscio di non trovare spazio nei Red Devils, vuole tornare nella capitale italiana er continuare quanto di buono fatto nella scorsa stagione.

