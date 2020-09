Calciomercato Roma, niente Serie A. Il calciatore vola in Premier

Il calciatore pare abbia deciso il suo futuro: non sarà in giallorosso. Per lui sia aprono le strade che portano alla Premier League. E’ notizia di pochi minuti fa.

Under, altro che Napoli! Giocherà per il Leicester

Giornata molto movimentata in casa giallorossa. Sembrava ad un passo nel trasferirsi al Napoli (in cambio di Arkadiusz Milik che sarebbe approdato nella capitale) che è ancora alla ricerca di un giocatore che possa prendere il posto di Josè Callejon. Invece non accadrà nulla di tutto questo. Cengiz Under non vestirà l’azzurro in questa stagione. E’ pronto a salutare l’Italia e la Serie A dopo tre anni. Il nazionale turco ha scelto di giocarsi le sue chance in Premier League. Pare che abbia trovato l’accordo con il Leicester City di Brendan Rodgers. Nelle prossime ore il calciatore volerà in Inghilterra per effettuare le visite mediche di rito e per firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. La squadra dei ‘Foxies’, giorni fa, hanno concluso l’arrivo di un altro “italiano”: ovvero Timothy Castagne dall’Atalanta (che è andato a segno nella prima partita di campionato contro il West Bromwich Albion).

Con Paulo Fonseca non è mai nato il feeling

Nell’ultima stagione l’ex Basaksehir ha collezionato molte più presenze in panchina che in campo. Non è mai stata la prima scelta del tecnico portoghese, Paulo Fonseca. Ed è per questo che la dirigenza giallorossa non ha voluto perdere altro tempo e ha chiuso con gli inglesi per la sua cessione: si parla di prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Sul calciatore si era registrato l’interesse anche di una squadra della Bundesliga, ovvero l’Herta Berlino. Nelle ultime ore il Leicester ha voluto chiudere subito la pratica e ha trovato l’accordo sia con il club che con lo stesso atleta. Non sono ancora chiare le cifre per quanto riguarda l’ingaggio e la durata del contratto.

Si conclude così la sua esperienza con la Roma

Arrivato in Italia e nel club capitolino quando sulla panchina c’era Eusebio Di Francesco. All’inizio con l’ex allenatore del Sassuolo tanta panchina, pochi i minuti sul rettangolo di gioco. Poi l’esplosione e il posto da titolare assicurato: con la maglia dei ‘lupi’ ha collezionato 88 presenze e ha realizzato 17 reti (tra campionato e varie coppe). Poi con l’arrivo di Fonseca le cose per lui, purtroppo, sono cambiate in negativo.

