Il calciomercato del Napoli è concentrato soprattutto sulle uscita. Da Milik a Koulibaly, gli azzurri stanno cercando di capire se ci sono i margini per dire addio ai propri calciatori e solo dopo tornerà ad agire in entrata. Intanto, però, alcuni obiettivi iniziano ad accasarsi altrove.

Uno dei sogni di mercato è stato a lungo Sergio Reguilon, difensore del Real Madrid che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Siviglia. Il giovane terzino sinistro è stato fondamentale per la vittoria dell’Europa League e proprio nel post-lockdown ha attratto su di sé gli occhi di tantissimi club. Le prestazioni europee sono state di altissimo rendimento e il Real Madrid ne ha approfittato per alzare il valore del suo cartellino. Per settimane il Napoli ha provato a strappare un ‘sì’, ai Blancos e allo stesso calciatore ma ha trovato più di un ostacolo: dalle richieste delle parti alla mancata partenza di Faouzi Ghoulam. E ora Sergio Reguilon è un obiettivo definitivamente sfumato.

Il tentennamento del Napoli ha favorito il forte inserimento di altri club che hanno accelerato e migliorato le condizioni economiche per accaparrarsi il giovane esterno. A spuntarla, però, è stato il Tottenham di José Mourinho che nelle ultime ore ha portato avanti con convinzione la trattativa e ha trovato l’accordo con i Galacticos. Stando a quanto riferisce Sky Sport, infatti, le prossime ore saranno quelle dell’ufficialità per il passaggio di Sergio Reguilon agli Spurs per 30 milioni di euro. Nell’affare, però, il Real Madrid ha inserito anche una clausola di “recompra”, come spesso accade, per una cifra vicina ai 40 milioni. La clausola sarà, però, utilizzabile solo entro le prossime due stagioni.

Le trattative tra Real Madrid e Tottenham potrebbero non essere finite qui. Perché José Mourinho sta parlando con la sua vecchia dirigenza del ritorno in Inghilterra di Garteh Bale. La stella gallese non si trova più bene a Madrid e vorrebbe far ritorno a casa, nel Nord di Londra dove è esploso come star internazionale. Il suo agente, Jonathan Barnett, ha confermato la trattativa tra i club: si attende solo il momento giusto per affondare il colpo.

