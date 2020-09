La lunga ed estenuante trattativa tra Napoli, Roma e Juventus sta per sbloccarsi. Nei giorni l’affare è stato bloccato dalla reticenza di Arkadiusz Milik ad accettare la squadra della capitale ma le prossime ore saranno decisive per la risoluzione degli ultimi dettagli.

Calciomercato Napoli, Milik dice addio

La Juventus ha accelerato nelle ultime ore per arrivare a Edin Dzeko ma la Roma non lo libererà se prima non avrà il sì definitivo di Milik. E fino a ieri sera il polacco del Napoli ha sperato in un accordo con la Juventus, come da vecchio accordo verbale. Ma dopo il mancato affare Suarez, la Juve ha deciso di puntare sul capitano della Roma per favorire lo sviluppo del gioco che chiede Andrea Pirlo e per far rendere ancora meglio Cristiano Ronaldo. Allo stesso momento anche la Roma ha accelerato con il Napoli per trovare un accordo economico.

Calciomercato Napoli, obiettivo sfumato: va in Premier League

Calciomercato Napoli, Milik lascia il Centro Sportivo

Roma e Napoli hanno anche trovato l’accordo sulla cessione di Milik sulla base di 25 milioni di euro, tra prestito e obbligo di riscatto e hanno offerto al calciatore 4,5 milioni di euro più bonus per sfondare il muro dei 5 milioni annui. La reticenza del polacco è durata fino a questa mattina, ma ora sembra essersi deciso ad accettare la maglia giallorossa e l’opportunità di essere protagonista assoluto in Serie A e in Europa. Questa mattina, come testimoniano le immagini di Sportitalia, ha lasciato da solo in auto il Centro Sportivo di Castel Volturno senza allenarsi con il gruppo. L’affare, dunque, sembra essere in dirittura d’arrivo.

Roma, l’agente del polacco arriva in Italia

Oggi pomeriggio, inoltre, è previsto anche l’arrivo di David Pantak, agente dell’attaccante polacco in Italia. Il suo arrivo sarà fondamentale per definire gli ultimi dettagli e per sbloccare definitivamente gli affari di mercato di Roma, Napoli e Juventus. Dopodiché la Juventus si fionderà su Edin Dzeko e completerà il suo acquisto. Poi toccherà al Napoli mettere a segno altri colpi di mercato.

