Calciomercato Milan, trattativa in corso per una cessione

Un mercato davvero molto intenso quello di Serie A, dove la maggior parte delle squadre sta cercando di portare avanti diverse operazioni. Ne sa qualcosa il Milan, intenzionato ad investire per puntellare la rosa, ma anche a gestire la situazione cessioni. Pioli sembra aver tracciato la linea guida per la prossima annata ormai imminente, e in squadra continuano ad esserci diversi esuberi.

Ultime Milan: trattativa Paquetà-Lione

Tra i giocatori in partenza del Milan c’è senza dubbio Lucas Paquetà. Il centrocampista ha vissuto una scorsa stagione molto complicata, sia dal punto di vista fisico, che dal punto di vista morale. Il brasiliano ha giocato pochissimo, e nelle sue poche presenze non è mai riuscito ad impattare come è accaduto due anni. Un calo importante, e che lo ha portato a prendere una decisione ormai già scritta: lasciare Milano e provare una nuova esperienza fuori dall’Italia magari. Ecco che tra le pretendenti più forti sul giocatore c’è soprattutto il Lione, interessato all’acquisto e in continuo pressing per l’ex Flamengo. La richiesta del Diavolo continua ad aggirarsi intorno ai 22-23 milioni di euro, la trattativa è attualmente in corso. Questa la notizia riportata da cm.com.

Paquetà-Lione: il Milan attende la svolta

Il futuro di Paquetà sarà con ogni probabilità via dal Milan, e il Lione sembra parecchio intenzionato a tentare l’affondo decisivo. La richiesta del Milan è sempre la stessa, e adesso il ds dei francesi, Juninho, aspetta il momento migliore per chiudere. Da Milano filtra ottimismo, ma la sensazione è che si dovranno aspettare ancora diversi giorni prima di avere novità. Intanto nelle casse rossonere arriverebbe un bel gruzzoletto, e magari i soldi incassati saranno poi investiti per un altro colpo a centrocampo. Nel mirino il solito Bakayoko.

News Milan: un altro brasiliano può dire addio

Intanto in casa rossonera si pensa alla cessione di un altro giocatore brasiliano: Duarte. Il centrale di difesa è stato assente per tanti mesi a causa di un infortunio, e pare ci sia stato un incontro per definire il suo futuro. LEGGI QUI ALTRI DETTAGLI

