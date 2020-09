Calciomercato Milan, dalla Spagna sono certi: i rossoneri sul blaugrana

I rossoneri, oltre ad aver completato il centrocampo con gli acquisti di Sandro Tonali dal Brescia e di Brahim Diaz dal Real Madrid, vogliono rinforzare il reparto difensivo. Spunta un vecchio nome dal Barcellona. Il giocatore potrebbe essere l’arma in più.

Milan, Todibo per la difesa

Nella passata stagione ha disputato poche gare con la maglia del Barcellona, poi a gennaio è stato mandato in prestito in Bundesliga e ha vestito la maglia dello Schalke 04. Stiamo parlando di Jean-Clair Todibo, difensore che è ritornato in Spagna dopo l’esperienza di nove mesi in Germania. Il francese è in uscita dal club catalano e pare non rientrare nei piani dell’olandese Ronald Koeman che, per la sua difesa, sta pensando di riportare in patria Eric Garcia del Manchester City. Todibo sarebbe pronto a lasciare il Camp Nou per provare una nuova esperienza all’estero, questa volta in Italia e con la maglia dei rossoneri. La dirigenza dei ‘diavoli’, anche negli anni passati, ha sempre pensato a lui per la difesa ma l’affare non è mai andato in porto. Questa volta però, Gazidis e Maldini non intendono lasciarsi scappare il centrale ex Tolosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, Pioli in conferenza: “Vi dico come sta Ibrahimovic”

Con il possibile arrivo di Todibo sicuro partirà un centrale

Alessio Romagnoli e Simon Kjaer sono i sicuri “intoccabili” nello scacchiere di Stefano Pioli. Musacchio e Duarte sono appena rientrati da un lungo infortunio. Possibile che a partire possa essere il giovane Matteo Gabbia che, proprio nella passata stagione, ha esordito nel massimo campionato italiano. Il Milan potrebbe cederlo in prestito per fargli fare “le ossa” in un altro club, magari cedendolo sempre in Serie A. Nel campionato 2019-20 ha collezionato nove presenze e si è sempre fatto trovare pronto.

LEGGI ANCHE >>> Milan, l’annuncio di Tatarusanu su Donnarumma

La priorità rimane Milenkovic

E’ vero che i rossoneri hanno, nella loro lista dei desideri, il centrale blaugrana. C’è anche da dire, però, che non è il primo. Infatti la priorità sarebbe quella di portare a Milano il serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic. La richiesta dei viola è molto alta (quasi 35 milioni di euro). Molto più “fattibile” arrivare al nazionale francese under 20. Bartomeu, per il suo cartellino, vuole almeno 25 milioni. Nessun prestito, solo cessione definitiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: le ultime su Chiesa