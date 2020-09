Calciomercato Juventus, colpo Suarez: arrivano le parole di Koeman

La Juventus continua ad andare a caccia di una prima punta, ed è chiaro di come in queste scorse settimane si sia parlato parecchio di Luis Suarez. L’attaccante uruguaino è stato accostato spesso ai bianconeri, e nelle ultime ore sono arrivate diverse novità per quanto riguarda la sua situazione al Barcellona. Attenzione infatti alle importanti parole rilasciate dal tecnico blaugrana Koeman.

Ultime Juventus: arrivano le parole di Koeman su Suarez

Il colpo Suarez si farà? Per il momento ci sono ancora tantissimi dubbi, e il tutto potrebbe concludersi con un nulla di fatto. Il motivo? Le parole di Koeman, il quale ha voluto parlare chiaramente della situazione riguardo il Pistolero. Questo quanto riportato da Sport Mediaset:

“Ho parlato con Suarez stamattina, e stiamo aspettando di avere notizie sulla sua permanenza o meno. Se non dovesse trovare una squadra, allora sarà un giocatore in più da avere a disposizione in rosa”

Dichiarazioni importanti, e che lasciano un indizio chiarissimo: l’uruguaiano potrebbe restare, e la Juventus sarà quindi costretta a virare definitivamente su un altro attaccante.

News Juventus: Koeman ha cambiato idea su Suarez?

Il futuro di Suarez è ancora molto incerto, e se da una parte sono arrivate le parole di Koeman, dall’altra parte sembra ancora chiara l’intenzione da parte di tutti: cambiare pagina. Il tecnico non ha ancora cambiato idea sul Pistolero, e le due parti si impegneranno per trovare la sistemazione migliore possibile. Ovviamente si dovrà risolvere con il Barcellona la questione legata alla buonauscita, evitando magari un altro caso Messi. La Juventus mantiene le speranze, seppur fioche, di vedere l’uruguaiano arrivare a Torino.

Mercato Juventus: intanto si avvicina Dzeko

Intanto la Juventus non vuole restare con un pugno di mosche in mano, e per l’attacco si sta portando avanti anche per un’altra trattativa: quella di Dzeko. Se prima il bosniaco sembrava bloccato, adesso con il probabile arrivo di Milik a Roma, il giocatore sarà libero di vestire la maglia bianconera. L’asse è caldissimo, e già nella giornata di domani potrebbero arrivare novità importanti. LEGGI QUI ALTRI DETTAGLI