Calciomercato Inter, Raiola in sede: si tratta per il futuro dell’attaccante

Calciomercato Inter, Pinamonti e il suo futuro nerazzurro: Raiola sbarca a Milano

E’ una giornata importante per quel che riguarda il calciomercato in casa Inter, con il nome di Andrea Pinamonti protagonista. Il futuro del calciatore potrebbe essere proprio al club nerazzurro, con le intenzioni dell’Inter che sarebbero quelle di andare proprio su di lui, per trovare il perno che manca nel ruolo di vice-Lukaku. Mentre Beppe Marotta lavora per quel che riguarda Giroud o Llorente, la soluzione potrebbe giungere proprio dal recente passato nerazzurro. Un clamoroso ritorno dopo la cessione a titolo definitivo al Genoa, di Andrea Pinamonti.

Inter, Raiola a Milano per il futuro di Pinamonti: il calciatore può ritornare in nerazzurro, ecco come

A fare da intermediario tra Genoa e Inter, potrebbe essere proprio il potente agente del calciatore, Mino Raiola. L’uomo è giunto a Milano, come raccontano i colleghi di Calciomercato.it, per risolvere la sua complessa situazione. L’idea di Pinamonti sarebbe quella di trasferirsi a Milano, per un’esperienza nel top club nel quale è cresciuto, tornando così “a casa” sua. Arriverebbe a titolo definitivo, si cercano di limare le alte richieste del club grifone. Il Genoa, dal canto proprio, potrebbe richiedere alcuni calciatori in uscita proprio dalla società nerazzurra.

Inter, Raiola cerca garanzie su Pinamonti: ecco di cosa si discuterà con Zhang, Marotta e Conte

Il classe ’99 potrebbe lasciare così il club dei grifoni, lasciando il Genoa privo di un centravanti offensivo e con Rolando Maran costretto a capire come muovere le proprie pedine. Andrea Pinamonti è finito nel mirino dell’Inter e Mino Raiola è appena arrivato in sede nerazzurra, com’è chiaro nelle immagini mostrate dai colleghi del portale che si occupa di calciomercato. Al centro delle discussioni con l’Inter, infatti, ci sarebbe proprio il futuro di Pinamonti. L’agente italo-olandese ha voglia di capire quale ruolo spetterà a Pinamonti e se ci sarà abbastanza spazio per lo stesso giocatore, essendo la riserva di un titolarissimo come Romelu Lukaku. Il giovanissimo ventunenne del club rossoblu, infatti, cerca prima garanzie, per evitare di restare ai margini della società nerazzurra, nell’età migliore per la sua crescita come giocatore.

🎥 #Inter – Mino #Raiola in sede per incontrare la dirigenza nerazzurra e fare il punto sul futuro di Andrea #Pinamonti, adesso al #Genoa 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/CWL25yZqv5 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 16, 2020

