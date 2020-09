L’Inter di Antonio Conte continua a lavorare senza sosta per preparare la nuova stagione e colmare il gap con la Juventus e le big d’Europa. Intanto dal calciomercato si attendono ulteriori novità: sia in entrata che in uscita l’Inter sta cercando di piazzare colpi di estrema importanza.

Calciomercato Inter, torna Pinamonti

I nerazzurri stanno cercando da tempo di regalare ad Antonio Conte un altro attaccante che possa completare il reparto offensivo. La soluzione, dopo varie ricerche, potrebbe essere un ritorno molto gradito alla società nerazzurra. Andrea Pinamonti dovrebbe tornare a Milano, secondo quanto riportato da calciomercato.com. Il calciatore classe ’99 ha disputato l’ultima stagione al Genoa, rivelandosi fondamentale nella corsa finale alla salvezza e potrebbe fare al caso dell’Inter.

Calciomercato Inter, il ds del Barcellona conferma l’addio di Vidal

Calciomercato Inter, accordo con il Genoa

Nelle ultime ore l’Inter ha accelerato con il Genoa per stabilire il ritorno di Andrea Pinamonti in nerazzurro. Rispetto a qualche settimana fa, quando l’affare sembrava molto difficile, è risultata importante l’intermissione di Daniele Faggiano, nuovo direttore sportivo del Grifone che ha ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra. Andrea Pinamonti, dunque, è pronto a tornare all’Inter, dove è cresciuto, e poi sarà valutato direttamente da Conte che successivamente deciderà se il calciatore resterà a fare il quarto attaccante (andrebbe via Esposito in prestito) o se dovrà partire ancora ma giocare in un club diverso dal Genoa.

Calciomercato Inter, Eriksen inserito in un doppio scambio

Inter, sondaggio anche per Llorente

Anche in caso di partenza in prestito, però, Andrea Pinamonti resterà centrale nel progetto Inter: è quanto promesso da Piero Auslio all’attaccante 21enne che sta maturando moltissimo in giro per l’Italia. Se Conte dovesse decidere che il calciatore non è ancora pronto per essere il quarto attaccante, l’Inter si muoverà ancora in entrata. Nelle ultime ore c’è stata una telefonata esplorativa con Fernando Llorente, già allenato da Conte ai tempi della Juventus e già sondato a gennaio. L’attaccante basco è in uscita dal Napoli e potrebbe essere l’opzione low cost del mercato nerazzurro.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, Suarez sempre più lontano

Calciomercato Milan, incontro con l’agente del brasiliano: le ultime