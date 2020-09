Calciomercato Inter, stallo per la cessione del difensore

Il calciomercato dell’Inter continua ad andare avanti con grande intensità, e la squadra nerazzurra sta cercando di gestire anche la questione legata alle cessioni. Nella rosa di Conte ci sono diversi esuberi, e tra questi c’è anche Diego Godin, difensore uruguaiano che in questa stagione non ha trovato tantissimo spazio. Per l’ex Atletico Madrid il futuro si prospetta fuori da Milano, ma in queste ultime ore si sta complicando la sua partenza.

Ultime Inter: Godin, stallo per il suo arrivo al Cagliari

Godin partirà dall’Inter, e al momento la squadra più interessata è il Cagliari. La squadra sarda è alla finestra e vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile, ma a quanto pare le cose si stanno rivelando più difficile del previsto. Il motivo? Stando a quanto riportato da Sky, il Cagliari non può sostenere lo stipendio da 5,5 milioni di euro a stagione percepiti dall’uruguaiano. Quest’ultimo dovrà infatti rinunciare ad una parte del suo ingaggio per arrivare alla squadra sarda, e da questo punto di vista anche i nerazzurri potranno dare una grande mano al club di Giulini.

News Inter: asse di mercato con il Cagliari

Il futuro di Godin è ancora molto incerto, e per il momento il suo passaggio al Cagliari sembra essersi arenato. La squadra sarda sta valutando tutte le variabili dell’operazione, ma il ricco stipendio percepito dall’uruguaiano è un ostacolo ancora molto grosso da scavalcare. Ecco che la trattativa è stata messa in stand-by, con le parti che discuteranno nuovamente per raggiungere un punto di incontro. Situazione ancora da chiarire quella legata a Nainggolan, con i sardi che ci hanno provato seriamente nei giorni scorsi. Parliamo di un’ipotesi lontana, ma che non ci sentiamo di escludere al 100%.

Mercato Inter: il punto su altre cessioni

L’Inter pensa alle cessioni, e in programma non ci sarebbe solo quella di Godin: i nerazzurri dovranno gestire anche le possibili partenze di Brozovic ed Eriksen. Mentre per il danese ci sono ancora forti dubbi sulla sua permanenza, Conte si è già espresso invece per il croato, giudicato fuori dai piani.

