Calciomercato Inter: colpo a sorpresa dal Napoli

L’Inter pesca in casa Napoli. Il club nerazzurro pronto ad acquistare una punta dagli azzurri.

Mercato Inter: Llorente la richiesta di Antonio Conte

Un anno dopo, Antonio Conte potrebbe esser accontentato. Dopo aver chiesto nello scorso mercato Vidal, Kolarov e Llorente, ora i tre calciatori potrebbero arrivare.

Il serbo è già approdato a Milano e sceso in campo ieri in amichevole. Per Vidal, invece, siamo ai dettagli. Ora Marotta e Paratici puntano a Fernando Llorente del Napoli.

Calciomercato Inter: Fernando Llorente dal Napoli, le ultime

L’Inter guarda al futuro ma anche al presente. Il club nerazzurro sembrerebbe aver rotto gli indugi a sorpresa per Fernando Llorente.

Intanto ieri è arrivato un giovane, Darian Males che si è presentato all’Humanitas per le visite mediche propedeutiche alla firma. L’attaccante è un under 21 svizzero e verrà girato in prestito al Genoa dove l’Inter ha trovato in Daniele Faggiano una spinida. Al Lucerna andranno 4 milioni più bonus. A scommettere su Males – in Svizzera già paragonato a Ilicic e Kulusevski – pure Adidas.

Ma come noto Conte per la sua Inter oggi vuole soltanto giocatori pronti. Non farà eccezione alla regola il vice Lukaku, ruolo ancora vacante nella rosa nerazzurra.

Per questo motivo l’Inter starebbe cercando di imbastire nell’ultima settimana di mercato il colpo dal Napoli. La società in ogni caso sta provando a portarsi avanti, l’Inter ha già provveduto a sondare il terreno con Fernando Llorente che vorrebbe rimanere in Italia in maniera tale da beneficiare dei vantaggi fiscali legati al decreto crescita.

Leggi anche >>> Llorente all’Inter, ve lo avevamo raccontato a giugno in ESCLUSVA.

Inter, quanto costa Llorente?

Non sarà difficile per i nerazzurri prendere lo spagnolo. Per liberarlo dal Napoli – che risparmierà il suo stipendio pesante – basterà un indennizzo considerato che lo spagnolo non ha più spazio dopo l’arrivo di Osimhen e Petagna. Llorente, giocatore molto apprezzato da Conte e Marotta anche per la capacità di “fare spogliatoio”, a Napoli guadagna 2,5 milioni (il lordo è mitigato sempre dal decreto crescita).

Nelle preferenze anche di Conte viene prima di Giroud essenzialmente per un paio di motivi a prescindere dai discorsi legati alla Juve.

Per prima cosa il costo del cartellino sarebbe pari a zero, mentre il Chelsea chiede 5 milioni, in secondo luogo il francese pretenderebbe di giocare per mantenere il posto in Nazionale mentre Llorente sarebbe un gregario perfetto..