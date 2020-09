UFFICIALE – Calciomercato Fiorentina, Borja Valero “torna a casa”

Tra entrate (tante) e uscite (poche), il calciomercato della Fiorentina procede spedito. La nuova stagione si prospetta all’insegna della pericolosità viola che ha rinforzato la rosa di Beppe Ianchini.

Calciomercato Fiorentina, ufficiale il ritorno di Borja Valero

Dopo il colpo Jack Bonaventura, la Fiorentina ha appena ufficializzato un altro acquisto a parametro zero. Si tratta di un ritorno a casa, di una trattativa molto “romantica” e ricca di significato: Borja Valero è ufficialmente un nuovo calciatore viola. Il centrocampista spagnolo ha terminato il suo contratto con l’Inter ed ha trovato l’accordo per il ritorno al Franchi. Ieri ha svolto le visite mediche e oggi ha firmato il suo nuovo contratto con quello che in Italia è il “suo” club. Dopo 3 stagioni all’Inter è tornato nella squadra e nella città che tanto ama, tanto da tatuarsi anche le coordinate geografiche di Firenze.

Calciomercato Fiorentina, le ultime sull’affare Milan-Chiesa

Calciomercato Fiorentina, il comunicato per Borja Valero

Sul proprio sito, la Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Borja Valero: ecco il comunicato.

“La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Borja Valero Iglesias. Borja è nato a Madrid il 12 gennaio 1985. Il calciatore spagnolo torna a Firenze, dopo tre stagioni nelle quali ha giocato con la maglia dell’Inter, collezionando 100 presenze e 5 gol. Dal 2012 al 2017 Borja Valero è stato uno dei pilastri del centrocampo della Fiorentina che raggiunse la qualificazione alle coppe europee in 4 occasioni, rappresentando i nostri colori in 212 occasioni e realizzando 17 reti.

Borja indosserà la maglia numero 6“.

Calciomercato Fiorentina, Commisso svela il futuro dei suoi

Fiorentina, blindato Castrovilli

La Fiorentina ha iniziato anche ad agire per rendere sempre più chiara l’incedibilità di Castrovilli, dopo le offerte di Napoli, Inter e Juventus arrivate nei mesi scorsi. Il club ha annunciato i nuovi numeri di maglia per la stagione 2020/21 e per Castrovilli c’è una novità di fondamentale importanza: la maglia numero 10. La storia della Fiorentina, da De Sisti a Mutu, passando per Antognoni, Baggio e Rui Costa, continuerà sulle spalle del giovane centrocampista pugliese. Un atto di non poco conto, visti i campioni che hanno indossato la 10 viola e il conseguente peso che essa porta con sé.

