Oroscopo di domani 16 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 16 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una settimana molto interessante per te, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Potresti avere tante sorprese importanti, magari una promozione o un incarico particolare. Continua a metterci tanta voglia, finalmente ti senti appagato e valorizzato come vorresti.

Toro. Sei una persona sempre molto serena, ma in questo periodo c’è qualcosa che ti turba. Hai litigato con qualcuno, e questo non ti sta facendo vivere in maniera tranquilla.

Gemelli. Cerca di portare avanti i tuoi progetti, hai voglia di fare ed hai qualità importanti. A volte ti è mancata la spinta decisiva, ma stavolta potrebbe essere la svolta.

Cancro. Non sei di buon umore in questi giorni, forse hai avuto qualche delusione da chi ti fidavi. Cerca di circondarti di persone vere, fregatene di quello che pensano gli altri.

Leone. Dopo settimane molto complicati finalmente intravedi la luce in fondo al tunnel. Stai per risolvere una situazione piuttosto spinosa, e questo ti libererà di un peso enorme.

Vergine. Sei una persona molto forte, ma a volte la tua sensibilità prende il sopravvento. Cerca di pensare anche a te stesso senza farti ulteriori problemi per gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 16 settembre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei nervoso, spero che non ci siano stati momenti di forte tensione. Ti ritrovi in una situazione di grande agitazione. Questo potrebbe incidere nei rapporti interpersonali.

Scorpione. Ultimamente stai riuscendo a goderti ogni attimo, questo anche grazie alle persone a te care. Le delusioni passate non sono più un problema per te, sei sereno e con tanta voglia di fare.

Sagittario. Attenzione alle spese, in questo periodo non hai gestito al meglio le finanze. Cerca di essere più saggio e maturo, ne godrai tra un paio di mesi.

Capricorno. Da metà settimana inizieranno giornate molto interessanti. Già entro la fine di questo mese vedrai un netto miglioramento, ma il periodo più fortunato arriverà a fine anno.

Acquario. Il rapporto di coppia va piuttosto bene, e finalmente stai riuscendo a trovare un giusto equilibrio con la tua metà.

Pesci. Giornate interessanti quelle che verranno da qui in avanti. Alcune responsabilità verranno incaricate a te, ma sei pronto e a tuo completo agio per poterle affrontare.

L’oroscopo delle squadre

Milan-Sagittario: Un mercato molto intenso per il Milan, che però dovrà badare alle spese anche tenendo conto del bilancio. Diversi investimenti fatti, e una squadra ormai piuttosto completa per affrontare la stagione. Pioli può ripetere quanto fatto nello scorso finale di campionato.