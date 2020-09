Oroscopo di oggi 15 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 15 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata molto importante per l’amore: ritroverai la fiducia persa nelle scorse settimane e vorrai trascorrere più tempo con il partner, soprattutto se l’ultimo periodo è stato alquanto complicato. Sul lavoro novità interessanti in arrivo.

Toro. Ci sono ancora molte tensioni da risolvere e problemi di cui non conosci la natura. Domani sarà un’altra giornata all’ombra della confusione. Sul fronte lavorativo riuscirai a portare un affare a buon fine oppure a cogliere un’occasione al balzo.

Gemelli. Domani sarà una giornata molto produttiva dal punto di vista dell’amore: puoi anche sfruttare i social network per conoscere nuove persone. Sul lavoro avrai molte idee in cantiere e la voglia di metterti in gioco.

Cancro. Domani le coppie solide potranno iniziare a pensare a progetti futuri di un certo calibro. Le stelle sono favorevoli ed i tempi maturi per pensare ad andare a vivere insieme o a sposarsi. Sul lavoro stai ritrovando più fiducia ma attenzione a possibili contrasti con un collega o collaboratore.

Leone. Approfitta della giornata di domani per pensare ai nuovi amori che potranno nascere: hai le stelle a favore in questo momento. Anche sul lavoro si prospetta una giornata molto fruttuosa, specialmente per chi sta pensando di avviare un progetto nuovo.

Vergine. Domani potrai pensare di riavvicinarti con il partner dopo giorni persi. Chi ha vissuto momenti di profonda crisi avrà tempo di recuperare. Sul lavoro sarai messo di fronte a un bivio che ti provocherà un po’ di confusione: dovrai decidere se accettare una nuova offerta o cominciare da zero un nuovo progetto.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle esitazioni amorose che non ti fanno vivere al meglio la giornata di domani. Questo varrà ancora di più per chi è single, per chi ha chiuso da poco una relazione e si è lasciato alle spalle un mese pieno di perplessità e tensioni. Sul fronte lavorativo non pensi che al cambiamento: vuoi fare quello che più ti appassiona e chi già lo fa, vuole che le cose migliorino.

Scorpione. Domani sarà una giornata molto nervosa, sotto tutti i punti di vista. Anche sul lavoro servirà molta cautela. Cerca di mantenere la calma con colleghi o superiori che non badano troppo alla forma. Non è il momento giusto per rinfacciare.

Sagittario. C’è l’amore a preoccupare nella giornata di domani. C’è qualche tensione di troppo che non ti fa stare tranquillo ma dovrà trascorrere qualche giorno per poi tornare a sorridere. Sul fronte lavorativo stanno per arrivare nuove opportunità interessanti da non sottovalutare.

Capricorno. Domani e nei prossimi giorni potrebbe arrivare una belle conferma in amore. Anche sul lavoro molte cose si stanno muovendo. Finalmente anche chi è rimasto fermo per un po’ di tempo, potrà rimettersi in moto.

Acquario. Cerca di avere prudenza nei rapporti personali nella giornata di domani. Alcune coppia sembrano arrivate al capolinea. Sul lavoro dovrai prenderti del tempo e riflettere, prima di fare una scelta importante.

Pesci. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un bel recupero dal punto di vista sentimentale. Anche chi ha perso fiducia nell’amore potrà ricredersi. Sul lavoro ottobre potrebbe aiutarti ad avviare un progetto importante.

