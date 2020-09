Boga è ancora fuori, l’esterno del Sassuolo dovrà restare fermo per questo inizio di stagione con il club emilianao.

Notizie Sassuolo, Boga ha il Covid-19

Avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti del mercato e dell’inizio della Serie A; magari con una maglia diversa rispetto a quella con la quale aveva chiuso l’ultima stagione di Serie A.

Per ora, però, Jérémie Boga sta vivendo dei giorni complicati per colpa del Coronavirus. L’incidente di percorso ha costretto la punta a saltare di fatto tutta la fase di preparazione. Il suo recupero non è ancora certo e i tempi non sono stati chiariti dalla società della famiglia Squinzi.

Ultime Sassuolo: ecco quando tornerà Boga

Ad oggi non è ancora chiaro quando tornerà ad essere a disposizione di Roberto De Zerbi. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata sui tempi di recupero del calciatore ivoriano. Di certo al momento del suo rientro Boga dovrà rifare da zero la preparazione fisica e, anche se dovesse guarire entro il 20 settembre, sarà molto complicato vederlo in campo prima di un mese.

Sassuolo, per Boga almeno un mese fuori

Una possibile data per il ritorno in campo di Boga potrebbe essere la quarta giornata di campionato, ovvero quando le squadre andranno in campo il 17-18 ottobre, dopo la pausa per le nazionali. Il Sassuolo giocherà le prime tre gare il 20 e il 27 settembre, poi il 3 ottobre senza poter contare sull’esterno che lo scorso anno ha impressionato tutti.

Fermo restando che in questo mese l’ex Chelsea Boga non cambi maglia in corso. La sua priorità, al momento, sembra comunque quella di restare in Serie A a Reggio Emilia e tornare presto a disposizione del tecnico De Zerbi e della società che lo ha riscattato a giugno.

Jeremie Boga era finito nel mirino del Napoli già dalla scorsa stagione. Il calciatore ivoriano ha conclusa l’attuale anno in Serie A con numeri e prestazioni importanti, per questo motivo la società di De Laurentiis aveva provato a prenderlo prima della chiusura del Sassuolo. L’esterno ad oggi piace a molte big ma dopo i guai fisici potrebbe restare a con De Zerbi.

