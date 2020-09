Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato anche di mercato in conferenza stampa in occasione della presentazione di un nuovo accordo commerciale.

Mercato Roma: Fienga annuncia novità

Friedkin?

“Procede bene, anche se l’entrata del gruppo Friedkin è arrivato in un periodo particolare, cioè al centro di due stagioni senza soluzioni di continuità e con un mercato complicato. C’è tanto lavoro che stiamo cercando di fare seriamente in un momento con tante scadenze, come aumento di capitale e adempimenti finanziari. Stiamo lavorando tanto per fare tutto”.

Mercato?

“Rispondo brevemente sul mercato visto che questa non è la sede. Dall’anno scorso abbiamo fatto un progetto di stabilizzazione dei giocatori più funzionali e abbiamo visto quali erano quelli che dovevamo tenere. E’ una strategia rafforzata con il gruppo Friekdin che vuole guardare lontano”.

Ultime Roma: arrivano nuovi capitali

Partner?

“E’ importantissimo perché la Roma ha sempre fatto della tecnologia. Tiscali è sempre stato un modello, Tiscali e Soru ci hanno dato una tecnologia nuova. Cerchiamo di fare qualcosa accessibile i nostri prodotti e loro ci ispireranno”.

Strategia diversa?

“E’ frutto della crescita della Roma. La nuova proprietà è arrivata anche perchè vogliamo che il club crescain tutte le vie. Contenti di avere Tiscali e faremo cose importanti insieme”.

Roma, novità anche per lo sponsor tecnico

Sponsor tecnico?

“Stiamo lavorando e analizzando tutte le possibilità con i possibili partner. La Roma è cresciuta rispetto a quando è arrivata Nike. Ora il suo brand è decisamente più importante, visibile e di diffusione internazionale. Quindi siamo ottimisti che qualsiasi decisione prenderemo ci sarà un vantaggio rispetto al passato anche in termini economici”.

Lottare per il vertice?

“Come abbiamo detto stiamo lavorando mettendo la massima serietà. Noi vogliamo che il nostro sia un progetto stabile, stiamo facendo questo in modo tale che ogni anno si migliori. Questo è l’impegno che cerchiamo di assumerci, crediamo che facendo ogni anno un passo in avanti la situazione della Roma possa mutare, ed i risultati sicuramente ci sapranno ricompensare. Ci vuole serietà e stabilità di strategia, cioè non oscillare o rimettere in discussione tutto, ma correggere e investire ogni anno facendo le cose per bene e guardando al futuro. Facendo così i risultati sono sicuro che saranno importanti”.

Leggi anche >>> Mercato Roma, colpo a sorpresa dal Verona