Milan, positivo al Coronavirus l’attaccante: è giallo in casa rossonera

Il Milan non ha smentito ancora la news, venuta fuori nel corso della notte, ma neanche ancora confermato. Tra tre giorni, intanto, c’è lo Shamrock Rovers, per la sfida europea che vedrà protagonista il Milan nell’impegno di Europa League, valido per il passaggio del turno ai gironi della stessa manifestazione. Rafael Leao a quanto pare non ci sarà e sarà così costretto alla quarantena forzata. Il Milan dovrà dunque fare a meno di lui e, nel corso della giornata, si attende un comunicato ufficiale da parte del club, in merito proprio alle condizioni dello stesso giocatore.

Milan, gli eventuali tempi di recupero di Rafael Leao dopo la positività al Coronavirus

I tempi di recupero per Rafael Leao sono ovviamente legati alla quarantena, con i tamponi che verrebbero così effettuati e la sua situazione che sarà monitorata giorno dopo giorno. Il centravanti del Milan, infatti, come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, non sarà a disposizione di mister Pioli. Il portoghese potrebbe tornare a disposizione del suo club solo a fine settembre, tra quel periodo e quello di inizio ottobre.

