Calciomercato Torino, assalto a Belotti dalla Premier: c’è l’offerta

Il Torino darà via alla nuova stagione di Serie A Tim 2020/21. Il club granata giocherà il primo match del nuovo campionato allo stadio Artemio Franchi di Firenze sabato alle ore 18:00. Si affronta la Fiorentina di Iachini che ha scelto la strada della continuità, mentre Urbano Cairo ha investito in Marco Giampaolo per dare via ad un nuovo progetto basato sul bel gioco. Arrivati i primi investimenti, ma non è finita qua, perché il Torino sta lavorando senza sosta per l’ingaggio di nuovi talenti, molti di questi che sono pupilli del nuovo tecnico.

Mercato Torino, non solo acquisti: c’è Belotti che rischia di partire

Tanti club su Andrea Belotti in questi anni. Il capitano del Torino e attaccante della Nazionale italiana ha sempre attirato tanti club sulle sue tracce. L’ultima squadra, secondo La Stampa, arriva dalla Premier League, si tratta del Tottenham di José Mourinho. Il club inglese di Londra sta cercando un attaccante giovane e che possa fare da vice Kane. C’è anche una prima offerta per il calciatore italiano, 5 milioni di prestito con riscatto fissato a 40 milioni per la prossima stagione. Al momento il Torino ha rifiutato e non ha alcuna intenzione di cedere a queste condizioni il proprio gioiello. L’affare potrebbe concludersi nelle prossime settimane soltanto se il Tottenham decida di investire nell’immediato per il calciatore, presentando un’offerta di almeno 50 milioni di euro.

Calciomercato Torino, Murru e Torreira in arrivo

Marco Giampaolo vuole portare al Torino calciatori di cui si fida e con cui ha già lavorato in passato. Infatti, nel mirino ci sono diversi talenti, come Lucas Torreira e Nicola Murru. Per il primo sembra ormai raggiunto l’accordo con l’Arsenal e battuta la concorrenza della Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano potrebbe arrivare questa settimana per circa 24 milioni di euro pagabili in due anni. Per il secondo, invece, sembra tutto molto più vicino alla chiusura, dato che il suo agente Alessandro Lucci è già a Torino per chiudere i dettagli. Il terzino mancino passerà ai granata, accordo con la Sampdoria per un prestito con diritto di riscatto.

