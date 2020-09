Calciomercato Roma, c’è l’inserimento per un difensore

Il campionato sta per ripartire, ma in questi giorni la maggior parte delle squadre sta continuano a concentrarsi anche sul calciomercato. In Serie A ci sono tante operazioni in corso, e le voci trapelate nelle ultime ore riguardano soprattutto la Roma. Nella squadra giallorossa cambierà sicuramente qualcosa, e per Fonseca si prevedono nuove pedine a disposizione. Occhi puntati sulla difesa.

Ultime Roma: inserimento per Kumbulla

La Roma pensa a come rinforzare i vari reparti, e pensa soprattutto alla difesa. Molto probabile infatti che sarà preso un nuovo centrale, con Smalling che resta l’obiettivo principale. La trattativa con il Manchester United sembra però essersi un pò arenata, ed è per questo che i giallorossi starebbero virando su altri profili. Il nuovo nome è quello di Kumbulla, difensore del Verona che viene da una stagione molto positiva sotto la guida di Juric. Il giovane albanese ha tanti estimatori, e le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse da parte di molte squadre italiane ed estere. Il club capitolino ha deciso di inserirsi, e spera di potersi giocare anche una carta importante: prestito con riscatto posticipato nel tempo. Questa la notizia riportata da Sky.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, ore decisive per Milik, contatti tra Roma e Juventus

News Roma: Smalling sfumato?

Il vero obiettivo per la Roma in difesa è senza dubbio Smalling, ma i rapporti con lo United non sono per nulla buoni. Il club inglese non ha intenzione di fare sconti per il difensore inglese, e resta sulla richiesta di 20 milioni di euro. Nonostante ci siano stati dei tentativi per uno sconto, i Red Devils non si sono dimostrati inclini al trattare. Ecco che un ritorno nella Capitale sembra essere quasi definitivamente sfumato, a patto che non ci siano sorprese dell’ultimo minuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Roma, si complica l’obiettivo numero uno: le ultime

Mercato Roma: Kumbulla o Izzo

Ad oggi Kumbulla può rappresentare un’idea concreta per la Roma, soprattutto per via dell’operazione: rispetto a Smalling si tratta di un giocatore più facilmente raggiungibile. Attenzione però anche all’ipotesi Izzo, che qualche giorno fa si è avvicinato parecchio all’orbita giallorossa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, assalto al calciatore granata: la risposta