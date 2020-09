Calciomercato Roma, accordo totale con il difensore

Un mercato che si fa sempre più intenso quello di Serie A, e che sta vedendo le principali squadre del nostro campionato molto attive per portare a termine vari colpi. Ne sa qualcosa la Roma, intenzionata a puntellare tutti i reparti, e a tornare ai vertici della classifica già in questa stagione. Il club giallorosso sta studiando vari profili, e la sensazione è che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo centrale.

Ultime Roma: raggiunto un accordo totale per Kumbulla

Tra i vari profili seguiti dalla Roma per il ruolo di difensore, c’è soprattutto Kumbulla. Il difensore albanese si è avvicinato parecchio nella giornata di ieri, e nelle ultime ore pare ci sia stata l’accelerata decisiva. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, il club capitolino avrebbe raggiunto un accordo totale con l’Hellas Verona: il centrale albanese arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Un acquisto importante sopratuttto per il futuro, con il ragazzo ancora molto giovane, e che ha vissuto un’annata molto positiva sotto la guida di Juric al suo primo anno in Italia. Fonseca avrà quindi il suo nuovo difensore, anche perchè la pista Smalling è sfumata. L’inglese è stato valutato parecchio dallo United, troppi i 20 milioni richiesti dai Red Devils.

Mercato Roma: si valutano altri due colpi

Dopo il colpo Kumbulla, la squadra giallorossa pensa anche a rinforzare altri due reparti: quello d’attacco e quello di centrocampo. Friedkin è scatenato, e la dirigenza pensa ad un clamoroso ritorno per il reparto offensivo: El Shaarawy. Per l’italo-egiziano ci sono diverse richieste, ma un ritorno a Roma non gli dispiacerebbe affatto. Attenzione poi anche ad un’idea dell’ultimora: l’inserimento nella corsa a De Paul. LEGGI ALTRI DETTAGLI

News Roma: concorrenza per El Shaarawy

El Shaarawy può essere un obiettivo concreto per la Roma, ma non è detto che si possa trattare di una trattativa facile, anzi. Sull’estero offensivo ci sono diverse pretendenti, tra cui anche la Juventus. I bianconero tengono d’occhio il giocatore, e chissà che non possa scatenarsi un duello di mercato tutto italiano.