Calciomercato Roma, Friedkin scatenato: arriva anche De Paul

Dopo settimane di stallo, la Roma di Dan Friedkin è pronta rendersi protagonista in Italia e non solo. Il club giallorosso ha ingranato la marcia nelle ultime ore ed è pronta a chiudere più colpi nel giro di pochi giorni. Raggiunto l’accordo per un doppio affare stesso in Serie A con Hellas Verona e Napoli per Kumbulla e Milik, ora via anche al terzo, si tratta di Rodrigo De Paul che è pronto a dire addio all’Udinese.

Mercato Roma, assalto a De Paul: beffa per il Leeds

Tanti i club che hanno nel mirino Rodrigo De Paul. Per l’argentino però pare che il Leeds abbia mosso passi in avanti importanti nelle ultime settimane. Accordo raggiunto con il giocatore, manca quello con il club fruilano che continua a chiedere 40 milioni di euro. Intanto, tra le parti potrebbe inserirsi la Roma, che secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, avrebbe intenzione di anticipare tutti e battere le concorrenza per aggiudicarsi il talento argentino. In arrivo il colpo per mister Paulo Fonseca. L’argentino avrebbe già dato il suo gradimento per un trasferimento nella capitale italiana.

Calciomercato Roma, Kumbulla e Milik in arrivo

La Roma ha dato una sterzata decisiva al proprio mercato. Nella tarda serata di ieri sono arrivate le notizie degli accordi raggiunti da parte del club giallorosso con il Napoli e l’Hellas Verona sia per Milik che per Kumbulla. I due calciatori approderanno a Roma nelle prossime ore per iniziare la loro nuova avventura. Affari importanti da parte di Friedkin che chiude l’affare Milik per circa 30 milioni totale compresi di bonus con un pagamento dilazionato in cinque anni. Diverso l’affare Kumbulla, con il calciatore che firmerà per la Roma attraverso la formula del prestito con riscatto fissato a 30 milioni di euro. Ora mancano solo gli ultimi dettagli con i due calciatori, con gli agenti che sono a lavora per far si che la firma e il passaggio ufficiale si completi prima della prima giornata di campionato.

