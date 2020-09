Nonostante la vittoria della Liga a discapito del Barcellona, in casa Real Madrid potrebbero nascere grane di mercato di non poco conto. Gareth Bale potrebbe dire addio e tornare al Tottenham, in una trattativa lampo che sta preoccupando i tifosi Blancos.

Calciomercato Real Madrid, Bale verso il Tottenham

L’ultima stagione non è stata particolarmente esaltante per Gareth Bale, dal punto di vista personale. Nella seconda parte, soprattutto, ha perso la titolarità e ha guardato spesso i suoi compagni dalla panchina. Spesso ha fatto anche nascere molte polemiche nella tifoseria dei Blancos che hanno notato particolare svogliatezza negli atteggiamenti del campione gallese, sempre più lontano dai progetti di Zinedine Zidane. E nelle ultime ore si sta facendo strada una possibilità estremamente romantica: Gareth Bale potrebbe tornare al Tottenham.

Bale-Tottenham, una storia destinata a ripetersi

L’esplosione di Gareth Bale era avvenuta con la maglia numero 3 degli Spurs, soprattutto nelle gare di Champions League contro l’Inter. Poi il passaggio al Real Madrid per la “storica” (all’epoca) cifra di 100 milioni di euro e le splendide stagioni accanto a Cristiano Ronaldo. Dopo l’addio del portoghese le responsabilità del Real Madrid sono state trasportate sulle sue spalle, fino alla scorsa stagione, però. Perché poi qualcosa si è rotto con lo spogliatoio, con Zidane e con la tifoseria e l’addio sembra ormai imminente. Come confermato in serata anche dal suo agente che ha parlato chiaramente del possibile addio di Bale, proprio per tornare al Tottenham di José Mourinho.

Bale, l’agente: “Vuole tornare al Tottenham”

Ai microfoni della BBC, Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha pronunciato parole che stanno facendo sognare del nord di Londra.

“Gareth ama ancora gli Spurs. Stiamo parlando con il Tottenham e il Real Madrid, lui vuole tornarci”.

Nei prossimi giorni, dunque, potrebbero esserci novità particolarmente importanti in tale direzione e Bale potrebbe tornare dove è esploso calcisticamente. Mourinho lo attende dopo la prima sconfitta in campionato e intanto con il Real Madrid si parla anche del terzino sinistro Sergio Reguilon.

