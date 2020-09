Calciomercato Milan, incontro con l’agente del brasiliano: le ultime

Il Milan di Stefano Pioli è prossimo ad affrontare il primo impegno decisivo per la stagione 2020/21: il calciomercato dei rossoneri, però, è ancora particolarmente attivo e potrà rivelare altre sorprese.

Calciomercato Milan, il punto sugli esuberi

I rossoneri hanno messo a segno tanti colpi di mercato importanti ma Pioli attende nuovi ingressi per poter disporre di una rosa completa in ogni reparto. Prima di acquistare, però, c’è bisogno di cedere, come confermato anche nelle ultime settimane dalla dirigenza rossonera. Ci sono vari esuberi per cui si sta cercando una sistemazione ma al momento non sono arrivate offerte allettanti per l’addio di alcuni calciatori. Da Paquetà a Duarte, il Milan sta cercando di conoscere il proprio futuro.

Calciomercato Milan, fissato il prezzo per la cessione

Calciomercato Milan, incontro con l’agente di Duarte

Per Lucas Paquetà negli ultimi giorni si è parlato di un forte interessamento del Lione. Juninho Pernambucano, direttore sportivo del club di Aulas, è un grande estimatore del suo connazionale e ha provato a sondare il terreno per un suo acquisto. Ma il trequartista non è l’unico brasiliano in bilico: anche Leo Duarte può dire addio. Stando a quanto riferisce Sky Sport, oggi c’è stato un incontro decisivo tra la dirigenza rossonera e Serginho, agente del difensore brasiliano.

Calciomercato Milan, Tatarusanu si presenta: “Ecco il nostro obiettivo”

Duarte-Milan, ecco cosa è successo

Secondo l’emittente milanese, Serginho e il Milan hanno deciso che il difensore rossonero resterà per giocarsi le sue chance. La scorsa stagione è stata abbastanza complicata per Duarte, spesso infortunato e quindi poco considerato anche nei momenti in cui il corpo permetteva. Inoltre l’arrivo di Simon Kjaer e l’importante impatto della coppia Romagnoli-Kjaer, ha fatto retrocedere Duarte nelle gerarchie di Stefano Pioli. Nella prossima stagione, dunque, potrà giocarsi le sue carte anche grazie alle difficoltà di fare mercato da parte del Milan che nelle ultime settimane si è interessato a Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina. I viola, però, hanno fatto muro ad ogni eventuale trattativa e allora il Milan ha pescato la soluzione in casa.

