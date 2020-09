Calciomercato Juventus, colpo Suarez: arriva la decisione di Koeman

Il mercato della Juventus si sta dimostrando ancora una volta come uno dei più attivi, ed è possibile che nei prossimi giorni la squadra bianconera chiuda un altro colpo importante. La priorità resta l’attaccante, con tanti nomi sul taccuino ma pochissime certezze. Il sogno è senza dubbio Luis Suarez, ma le cose si stanno complicando parecchio. Il motivo? Koeman.

Ultime Juventus: Koeman convoca Suarez, svolta possibile

Il futuro di Suarez continua a restare appeso ad un filo, e se prima l’uruguaiano sembrava ad un passo dall’addio al Barcellona, le cose pare stiano cambiando con il passare delle ore e dei minuti. Koeman lo aveva escluso dai suoi piani futuro, ma adesso è arrivata la notizia inaspettata: il neo tecnico olandese ha convocato il Pistolero per la seconda amichevole contro il Girona. Possibile cambio idea? Non è da escludere, con il centravanti che continua ad allenarsi duramente, e a non ascoltare qualsiasi tipo di indiscrezione. La Juventus aspetta alla finestra, e Paratici studia il momento giusto per affondare il colpo. Questa la notizia riportata da Rac 1.

Juventus-Suarez: la posizione dell’attaccante

La Juventus pensa a Suarez, e pensa soprattutto agli avvenimenti degli ultimi giorni. Il Barcellona si dice ancora indeciso sul futuro del Pistolero, e se prima Koeman sembrava essersi impuntato sulla partenza del giocatore, lo scenario adesso è tuttaltro che chiaro e nitido. L’ex Ajax e Liverpool è dell’idea di partire, ma allo stesso tempo non abbasserà la sue alte richieste economiche. I bianconeri a questo punto dovranno riflettere bene, anche considerando qualche altra trattativa più low cost come quella per Dzeko ad esempio.

News Juventus: Koeman ostacolo per Suarez

La trattativa per Suarez è senza dubbio molto complicata, e questo soprattutto a causa del possibile cambio di strategia da parte di Koeman. L’allenatore del Barcellona potrebbe cambiare idea sull’uruguaiano, e magari riconfermarlo nonostante quanto affermato nelle scorse settimane. I bianconeri rischiano di rimanere a mani vuote, ed è per questo che stanno portando avanti in maniera parallela l’affare per Dzeko. Il bosniaco si sta avvicinando parecchio. LEGGI QUI ALTRI DETTAGLI