Calciomercato Juventus: Kean può arrivare, le ultime

Moise Kean potrebbe tornare subito in Italia. Secondo le ultime dalla Premier, l’attaccante classe 2000 giocherà la prossima stagione in Serie A.

Mercato Juventus: Kean torna? L’Everton apre

Moise Kean torna in Serie A. Secondo quanto riportato dal Mirror, il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti avrebbe dato il via libera alla cessione dell’attaccante Moise Kean.

La punta italiana, arrivata poco più di un anno fa dalla Juventus, non ha impressionato in Inghilterra. Nel corso della sua stagione l’attaccante ex Verona ha messo dentro solo due reti.

Nemmeno l’arrivo di Ancelotti in panchina è servito a riaccendere la sua stagione.

Juve, Kean parte: Pirlo lo ri-vuole

A causa della sovrabbondanza di giocatori nel reparto l’Everton sembrerebbe aver deciso di privarsi di Moise Kean. Nei giorni scorsi la Juventus si è fatta avanti chiedendo il prestito.

Tuttavia questa formula sembrerebbe essere non gradita al club inglese. La Juve, dopo aver incassato i 28 milioni per la punta, ora lo rivorrebbe indietro in maniera gratuita. In questo modo gli inglesi risparmierebbero i bonus sul contratto di Kean ma questo all’Everton non basta.

Dopo aver speso tanto, il club di Liverpool vorrebbe incassare dalla cessione di Kean. Per questo il club spera di trovare una società pronta ad investire sul classe 2000 che era esploso un anno fa nella Juventus.

Juventus, il ruolo di Kean

Se tornasse a Torino, dopo esser esploso con Allegri nel corso della sua ultima stagione, con Pirlo in anchina Kean potrebbe essere la 4a punta in organico dopo Ronaldo, Dybala e Dzeko (punto di domanda).

Tuttavia Kean con Pirlo potrebbe anche giocare largo a sinistra nel 4-3-3, ruolo già ricoperto in passato dal giovane italiano. Se invece il tecnico decidesse di passare alla difesa a tre ed utilizzare poi le due punte, Kean si sposerebbe bene anche con Dzeko e Ronaldo. Per questo averlo in organico sarebbe una risorsa importante per la Juventus.

In Italia, poi, Kean potrebbe anche riconquistarsi la maglia della Nazionale in vista di Euro 2020. Come confermato da Mancini, infatti, il ct crede ancora nella possibile convocazione del calciatore. Per questo motivo Raiola lavoro per trovare una nuova casa alla punta.

Leggi anche >>> L’opinione di Chiellini su Kean.