Calciomercato Juventus, colpo in attacco: c’è l’accordo per il contratto

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti, e a distanza di pochi giorni dall’inizio del campionato, la squadra bianconera pensa ancora ad andare a caccia di un attaccante. Gli obiettivi nel reparto offensivo sono tanti, e la Vecchia Signora sta studiando anche un piano d’emergenza qualora dovessero sfumare i primi della lista.

Ultime Juventus: idea Giroud, c’è il si del giocatore

Tra i tanti nomi trapelati per l’attacco bianconero, c’è anche Olivier Giroud. Il centravanti del Chelsea è stato sondato per diverso tempo, e negli ultimi giorni sembrava essersi avvicinato parecchio al club di Torino. Un’idea concreta quella di Paratici, che lo avrebbe identificato come una scelta valida in caso di complicazioni per altri obiettivi. Ebbene pare che il giocatore abbia già espresso il suo gradimento, accettando un contratto da 4-4.5 milioni di euro. Principio d’accordo quindi, con la Juventus che si mantiene con le spalle coperte fino alla fine. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Mercato Juventus: Dzeko sempre più vicino

Giroud è un’idea concreta per la Juventus, ma al momento la pista più percorribile sembra essere quella che porta a Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco nelle ultime ore si è avvicinato parecchio, anche grazie alla situazione Milik. Quest’ultimo è sempre più in orbita giallorossa, e il suo arrivo nella Capitale sbloccherebbe l’asse Roma-Torino. L’ex Wolfsburg e City è quello più prendibile, ed è per questo che Giroud resta per adesso un nome piuttosto defilato. Possibile che nelle prossime ore possano arrivare ulteriori novità.

News Juventus: sfumato il colpo Depay

Dzeko è ad un passo dalla Juventus, mentre tra le altre idee trapelate nei giorni scorsi, c’era anche Depay. L’olandese del Lione è stato sondato da Paratici, ma da qui a breve è atteso il suo trasferimento al Barcellona. Obiettivo sfumato quindi, con la Vecchia Signora che proverà in tutti i modi a chiudere per un centravanti già nei prossimi giorni. Domani può essere una giornata chiave per la trattativa. >>>Calciomercato, accordo raggiunto: il bomber al Barcellona