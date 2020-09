Calciomercato Juventus, spunta un nuovo nome “low cost” a sorpresa

Calciomercato Juventus, idea El Shaarawy: il faraone ha voglia di tornare in Italia

Nella giornata di ieri era venuto un nuovo nome per il calciomercato ed era quello di Stephan El Shaarawy, ma in chiave Roma e non per la Juventus. Al contrario, quest’oggi, sembra esserci finita anche la società bianconera sul faraone, perché tra le idee del calciatore ci sarebbe quella di un ritorno in Serie A e i piemontesi vorrebbero approfittarne. E’ durata un anno la sua avventura in Cina, che sembra a questo punto giunta al termine, con il calciatore nostalgico della Serie A dopo l’esperienza allo Shanghai, club che è ancora proprietario del cartellino del giocatore. Con la maglia del club cinese sono 19 le apparizioni, 4 i gol e 3 gli assist. Potrebbero restare a tali cifre i suoi score in Asia, perché sarebbe pronto a far rientro in Italia.

Juventus, El Shaarawy per rimpiazzare i partenti: la nuova/vecchia idea di Paratici

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, ci sarebbe finita anche la Juventus sul faraone ex Roma e Milan. Vorrebbe tornare ai vertici in Serie A, chiudendo così la sua esperienza allo Shanghai Shenhua. Stephan El Shaarawy non vedrebbe l’ora di riabbracciare la sua Italia dopo questo periodo di totale piaga vissuta dall’intero panorama mondiale, del Coronavirus. Il suo club gli avrebbe concesso, appunto, un’occasione per tornare in Italia. Un ‘ok vero e proprio, arrivato per quel che riguarda un prestito secco, o con diritto di riscatto.

Juventus verso il centravanti: si studia però l’affare low cost che porta il nome di El Shaarawy

E’ la soluzione low cost per Andrea Pirlo e la sua Juventus. Sì, perché mentre il club bianconero va dritto verso un centravanti, che a questo punto pare essere Edin Dzeko, c’è ancora da risolvere la questione esterni. Bernardeschi e Douglas Costa sono in uscita e vanno comunque rimpiazzati. Il nome di El Shaarawy potrebbe subentrare tra i calciatori presenti alla Continassa solo quando il mercato starà per chiudere. Il calciatore, in maniera ovvia, andrà a rinunciare a quelli che sono i 16 milioni che percepisce in Cina, perché nessuno in Italia sarebbe mai disposto a pagargli un ingaggio così oneroso.

