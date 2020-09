Calciomercato Juventus, Milik sblocca Dzeko: accelerata rapida

Calciomercato Juventus, Dzeko ora arriva: si è sbloccato l’affare

Mancano praticamente 5 giorni all’inizio della Serie A, ma il calciomercato della Juventus è ancora incentrato sul nome dell’attaccante. E quello di Luis Suarez sembra essersi allontanato definitivamente dall’orbita bianconera, con la trattativa che si è invece infiammata sul fronte Milik e Dzeko. Sì, perché adesso il centravanti del Napoli sembra essersi convinto della destinazione Roma ed è questo il motivo che può sbloccare la trattativa sul fronte Edin Dzeko, per la Juventus. Il centravanti bosniaco è il primo nome per il calciomercato e Andrea Pirlo non vedrebbe l’ora di averlo in squadra.

Juventus, Dzeko non appena Milik e Roma sarà cosa concreta: la situazione

A parlare dell’affare Dzeko per la Juventus, intrecciato dalla soluzione Roma per Milik, sono i colleghi del Corriere dello Sport, che in prima pagina stampano la news del “rush finale” che vedrebbe protagoniste proprio le tre squadre. Sì, perché si accontenteranno tre club in un solo colpo, con la soluzione che finalmente arriverebbe per Milik. Il bomber polacco andrà via per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro, facendo felice Aurelio De Laurentiis che così non lo perderà a costo zero. E nel frattempo sarà Edin Dzeko il partner di Cristiano Ronaldo alla Juventus, con il bosniaco che partirà non appena tutto sarà concreto tra Milik e la Roma, perché i giallorossi non hanno alcuna intenzione di restare a mani vuote.

Juve e Dzeko, quando sarà possibile? Pirlo non vede l’ora

Mentre Pirlo passa il suo esame, c’è la sua Juventus a lavoro per quello che riguarda il calciomercato ed Edin Dzeko. Il club bianconero, attraverso il lavoro di Fabio Paratici, CFO della società, è pronto all’assalto verso l’attaccante che manca. Lo stesso allenatore, Andrea Pirlo, aveva denunciato un’assenza in avanti, con la Juve mai così in ritardo come quest’anno. In realtà ai bianconeri manca proprio una vera e propria punta ed è possibile che, per quel che riguarda questo week-end, contro la Sampdoria, sarà impiegato Dejan Kulusevski nel ruolo di prima punta, assieme a CR7 e con Dybala alle spalle. Una soluzione temporanea, in attesa del bomber di Sarajevo.

