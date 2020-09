Calciomercato Juventus, situazione Dybala: a Torino arriva l’agente

Il calciomercato della Juventus va avanti, e la squadra bianconera si sta dimostrando ancora una volta una delle squadre più attive. Sono ancora in programma dei colpi, ma la sensazione è che la Vecchia Signora dovrà prima sbrigare alcune questioni, come ad esempio la questione cessioni e quella riguardante i rinnovi di contratto. Pirlo sembra aver tracciato una linea guida anche sul mercato, ed è chiaro di come qualche campione dovrà assolutamente essere blindato.

Ultime Juventus: l’agente di Dybala è a Torino

Tra le varie situazione da risolvere, c’è anche e soprattutto la questione Dybala. Il campione argentino è uno dei pezzi pregiati della squadra bianconera, e che nel corso di queste ultime settimane sembrava essere ritornato in orbita mercato. La Joya è senza dubbio un giocatore da blindare fortemente, ma il rinnovo di contratto non è mai stato un argomento prioritario, almeno dopo lo stallo raggiunto qualche tempo fa. I discorsi non sono andati avanti nel corso del tempo, ma oggi a quanto pare è arrivata una notizia piuttosto inaspettata: l’agente Antun è arrivato a Torino. Il motivo del suo viaggio non è quello di accordarsi con la Juventus, ma chissà che le parti non possano incontrarsi da qui a breve. Un summit non è ancora previsto, ma possibile che nelle prossime settimane possa esserci il tanto atteso confronto. Questa la notizia riportata da cm.it.

Mercato Juventus: quanto costa Dybala?

Il futuro di Dybala è ancora molto incerto, ma quello che possiamo affermare con quasi certezza, è la sua permanenza almeno per tutta questa stagione. L’argentino è legato parecchio alla Juventus, e difficilmente andrà via in questa sessione. Un altro motivo è sicuramente legato al suo prezzo: i bianconeri chiedono almeno tra gli 80 e i 100 milioni di euro per cederlo, e al momento nessun club si è spinto così oltre.

News Juventus: c’è una cessione in attacco

