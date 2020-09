La Juventus di Andrea Pirlo è ormai formata: il tecnico bianconero sta aspettando solo l’attaccante dal calciomercato e poi potrà dirsi quasi completamente soddisfatto. Ma per il club piemontese ci sono ancora alcune cessioni da mettere a punto per rimettere a posto anche le casse.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa in uscita

Tra i nomi in partenza c’è sicuramente anche Douglas Costa. L’attaccante brasiliano non ha trovato troppo spazio dall’inizio nella scorsa stagione e con il cambio modulo di quest’anno, potrebbe trovarne ancora meno. Per questo motivo sia la Juve che il calciatore stesso stanno pensando alla separazione. La difficoltà relativa al suo trasferimento è dovuta soprattutto all’alto ingaggio che percepisce alla Juventus e poche squadre europee possono garantirgli una continuità salariale.

Calciomercato Juventus, offerte ‘esotiche’ per Douglas Costa

Se in Europa è difficile trovare una sistemazione per Douglas Costa, visto anche il momento finanziario particolare dovuto al Coronavirus, possono arrivare chiamate interessanti da Paesi più lontani. Stando a quanto riferisce Tuttosport sulle tracce del funambolico esterno d’attacco c’è il Guanzghou Evergrande di Fabio Cannavaro che punterebbe immediatamente su Douglas Costa. Agnelli ha posto a 30 milioni la cifra per il suo addio ma si direbbe pronto anche ad accettare cifre inferiori, se a titolo definitivo e cash.

Juve, per Douglas Costa offerte dalla Turchia

Douglas Costa, però, ha alcune perplessità nel lasicare la Juventus e le big europee per trasferirsi in campionati “minori” come quello cinese. Solo le possibilità economiche del club di Cannavaro potrebbero far cambiare idea al brasiliano che, intanto, fa registrare interessi anche da altri campionati. Stando a quanto riferisce Casa Juventibus, nelle ultime ore sono arrivate offerte importanti dalla Turchia per Douglas Costa. Non ci sono stati contatti tra il club interessato e i bianconeri perché si è parlato direttamente con gli agenti del brasiliano. Nei prossimi giorni, dunque, potrebbero verificarsi novità molto interessanti.

