Calciomercato Juventus, via per 40 milioni: accordo col Leeds

Prende forma la Juventus di Andrea Pirlo. Primo esame da allenatore domenica, nella partita contro la Sampdoria. Il tecnico lavora con gli uomini che ha a disposizione, ma è in attesa del colpo in attacco dopo la cessione di Gonzalo Higuain. Diversi profili seguiti, su tutti Edin Dzeko e Luis Suarez. Mentre nelle ultime ore sembrava più vicino l’uruguaiano, ora pare sia ad un passo la chiusura per il bosniaco. La Roma ha chiuso l’accordo per Milik con il Napoli che prenderà proprio il posto di Dzeko alla Roma, il calciatore ha già un accordo con la Juventus. Via libera che potrà arrivare nelle prossime ore. Ma non è l’unico obiettivo.

Mercato Juventus, De Paul verso l’addio

Rodrigo De Paul, talento dell’Udinese, è da anni nel mirino delle grandi di Serie A e non solo. Dopo diverse stagioni dove il calciatore ha spinto per restare e consacrarsi, quest’estate sembra quella giusta per il suo addio. Infatti, il club friulano è pronto a lasciarlo partire, ma la cifra richiesta è di 40 milioni di euro. In Italia lo scorso anno sembrava ad un passo dall’Inter, che poi ha deciso di guardare altrove, mentre nelle recenti settimane ci sono stati più contatti con Juventus e Napoli.

Calciomercato Juventus, De Paul verso la Premier League

L’Udinese nei giorni scorsi con alcune dichiarazioni dei vari dirigenti, ha confermato che ci saranno cessioni importanti, ma senza svendere nessuno. Tra i vari calciatori sembra ormai inevitabile la cessione di Rodrigo De Paul. Tanti club in corsa, ma sembra che ci sia uno che abbia accelerato nella trattativa e si tratta del Leeds. Il giocatore argentino quindi potrebbe approdare in Premier League e sotto la guida di mister Marcelo Bielsa. Affare non totalmente chiuso ma la strada sembra in discesa. Il club inglese ha l’accordo totale con il giocatore e i suoi agenti, ora si cerca quello con il club fruilano che vuole 40 milioni di euro. Il Leeds sembra intenzionato a chiudere e ad avvicinarsi il più possibile alla cifra fatta dal club di Pozzo.

