Calciomercato Inter, è fatta: il giocatore sbarca a Milano

E’ da considerare cosa fatta: Arturo Vidal è un giocatore dell’Inter. Il calciomercato dei nerazzurri si è infiammato ed è questo il regalo per Antonio Conte. A riportare la notizia di mercato sono i colleghi del Corriere dello Sport che, in prima pagina raccontano della soluzione trovata dall’Inter, con il centrocampo a cinque di Conte che trova il suo guerriero. Dopo il triennio vissuto assieme alla Juventus, il tecnico dell’Inter ritrova il suo pupillo, pronti assieme ad una nuova battaglia, con l’obiettivo dello scudetto nel mirino. Dovranno entrambi sfidare il loro passato, battendo così la Juventus e mettendo fine a quel ciclo di vittorie che è cominciato anche grazie a loro.

Inter, finalmente Vidal: via libera per arrivare a Milano

Il cileno arriverà a Milano dopo un ok definitivo, su alcune questioni da risolvere. Arturo Vidal vestirà la maglia dell’Inter, dopo un accordo trovato anche con il Barcellona, che lo lascerà partire in cambio di un indennizzo minimo, su cui si sarebbero accordati, appunto, i due club. A mancare sembrano essere solo delle questioni fiscali e burocratiche, ma la sensazione è che ci siamo veramente. Sarà lui il nuovo centrocampista di Antonio Conte, con il patron Suning che ha accontentato il proprio tecnico, ora pronto a darsi battaglia con le rivali. Si va dunque verso la fumata bianca e questa potrebbe essere la settimana decisiva, con il cileno che potrebbe esordire assieme all’Inter, dopo questa giornata di riposo di Serie A, che l’Inter avrà rispetto alle altre, per poi ripartire solo alla seconda giornata di campionato.

Calciomercato, per un sudamericano che arriva, un altro che va: Diego Godin in orbita Cagliari

Se ne va al Cagliari il difensore dell’Uruguay, Diego Godin. Un acquisto a sorpresa quello del club sardo ma è chiaro che ancora tutto resta fermo, per quanto è complicato. Una soluzione sarebbe arrivata dall’Inter, con la buonuscita già programmata per il proprio difensore. Ora toccherà al Cagliari, che deve risolvere le ultime questioni, per piazzare uno dei colpi più importanti della sua intera storia.

