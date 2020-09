Calciomercato Inter, nuova idea per l’attacco: c’è stata una chiamata

L’Inter vuole colmare il gap con la Juventus, e per farlo avrà bisogno di apportare gli ultimi cambiamenti alla rosa. Conte ha parlato sempre chiaro in quanto a mercato, ed è altrettanto palese di come ci sia il bisogno di un vice Lukaku. Il belga non può giocare tutte le partite compresi gli impegni europei, ed è per questo che andrà preso un altro centravanti in grado di farlo riposare.

Ultime Inter: chiamata a Llorente, può essere il vice Lukaku

Il campionato sta per ricominciare, ma nella testa dell’Inter resta molto forte l’idea di trovare un nuovo attaccante. Per il ruolo di vice-Lukaku sono stati fatti tanti nomi, ma nelle ultime ore sembra essere spuntata fuori una nuova idea: Llorente del Napoli. Stando a quanto riportato dal Mattino infatti, pare che l’attaccante spagnolo abbia ricevuto una chiamata dai nerazzurri. La squadra partenopea sarebbe ben disposta a lasciar partire il giocatore, ma De Laurentiis vorrebbe un piccolo indennizzo. Chiaro di come la trattativa possa essere mandata in porto senza troppe difficoltà, ma gli azzurri vorranno prima risolvere determinate questione riguardante le cessioni. Stiamo ovviamente parlando di Milik, e in caso quella di Koulibaly.

News Inter: Milik alla Roma sblocca Llorente?

Il Napoli dovrà prima risolvere la situazione per quanto riguarda Milik, e solo ad allora potrà essere libero di lasciar partire Llorente. Il basco troverebbe pochissimo spazio nelle gerarchie di Gattuso, ed è per questo che la cessione sembra essere, ad oggi, la pista più percorribile. Per quanto riguarda Milik invece, le cose si stanno sbloccando con il passare delle ore, ed è possibile che già da qui ai prossimi giorni possa arrivare la tanto attesa fumata bianca. Inutile dire di come l’affare del polacco possa innescare l’arrivo di Llorente in quel di Milano.

News Inter: Llorente o Giroud?

Intanto l'Inter valuta anche un altro nome dopo Llorente, ed è quello di Giroud. L'attaccante francese era stato accostato ai nerazzurri già lo scorso gennaio, e non è da escludere un ritorno di fiamma. Occhio però alla concorrenza della Juventus.