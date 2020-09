Oggi la prima amichevole stagione ha dato ad Antonio Conte le giuste indicazioni in vista dell’inizio della nuova stagione. Ma l’Inter è ancora molto vigile sul calciomercato e presto potrebbe chiudere nuovi colpi sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Inter, Eriksen è un esubero?

Da qualche mese è arrivato come un colpo sensazionale ma non ha rispettato le aspettative: Christian Eriksen, ad oggi, è ancora un mistero per l’Inter. Il danese ex Tottenham ha già promesso maggior impegno e un inserimento sempre più rapido nelle gerarchie di Antonio Conte che ha intenzione di puntare su un trequartista per la prossima stagione. Ha le caratteristiche perfette per esaltare la coppia Lukaku-Lautaro ma non conosce ancora il suo futuro. L’Inter ha bisogno di monetizzare per poter tornare ad operare sul mercato e non è detto che Eriksen resterà.

Calciomercato Inter, acquistato un baby talento

Calciomercato Inter, Eriksen inserito in uno scambio clamoroso

In attesa di Arturo Vidal, Antonio Conte ha chiesto ancora un altro centrocampista alla dirigenza nerazzurra che, però, attende prima di ufficializzare qualche cessione. Da Skriniar a Brozovic, passando proprio per Eriksen, sono tante le sorprese che potrebbero maturare fino al 5 ottobre. Ma proprio il danese potrebbe essere l’arma in più dell’Inter perché le sue qualità fanno gola a tantissimi club. Stando a quanto riporta calciomercato.com, i nerazzurri pochi giorni fa sono tornati alla carica per N’Golo Kanté arrivando ad offrire due calciatori al Chelsea di Frank Lampard: Marcelo Brozovic e proprio Christian Eriksen. Il tecnico inglese, però, ha risposto con un secco ‘no’ perché ritiene Kanté fondamentale per il suo progetto.

Calciomercato Inter, nuova idea per l’attacco: ecco chi è

Inter, Lautaro in grande spolvero: esordio per Hakimi

Intanto oggi gli uomini di Antonio Conte hanno disputato la prima amichevole stagionale, contro il Lugano. Nell’amichevole disputata al Suning Training Center, i nerazzurri hanno vinto 5-0. Sulla destra si è visto per la prima volta Achraf Hakimi, già ampiamente in palla e protagonosta della gara. Lautaro Martinez si è mostrato subito in smagliante forma gol: l’argentino ha siglato una doppietta, coadiuvata dai gol di Dalbert e dalla freddezza di Romelu Lukaku dal dischetto per il 5-0 finale (4-0 grazie ad un autogol).

