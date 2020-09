Calciomercato Inter, colpo a costo zero: sarà l’alternativa a Lukaku

Calciomercato Inter, riecco Cavani: il Matador ora potrà fare ritorno in Italia

Si è allontanato dal mondo del calcio, ma solo per un breve periodo. Edinson Cavani è senza squadra, ma il calciomercato vede ancora il suo nome tra i protagonisti. E questa volta in chiave Inter, lontano dalla rivale Juventus e dall’ipotesi ritorno al Napoli, che ormai resta solo un sogno romantico, per i tifosi partenopei. Il calciatore uruguaiano è stato ovviamente accostato a diversi club, tra i top europei, considerando il suo appeal e la chance che rappresenta a costo zero. Un’idea di mercato che piace a tutti, così com’era per il Benfica, che poi ha visto frenare tutto dopo le alte richieste di valutazione dello stesso Matador, sul suo ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è fatta: il giocatore sbarca a Milano

Inter, Cavani compie il percorso inverso ad Icardi: dal PSG al club nerazzurro e a costo zero

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, non sarebbe per niente tramontata l’ipotesi Cavani. Con la possibilità di trattenere Lautaro Martinez, l’Inter potrebbe essere intenzionata a piombare, infatti, su Edinson Cavani. L’ex Paris Saint-Germain farebbe un percorso inverso a quello di Mauro Icardi, passando proprio dal club parigino a quello nerazzurro, dopo aver condiviso con lui lo spogliatoio per un anno intero. Ancora non è chiara l’intenzione di Cavani, calciatore che si starebbe guardando intorno, ma è proprio l’Inter ad essere una delle ultime squadre ad aver compiuto passi importanti verso il talento di Salto.

Cavani-Inter, contatti tra Ausilio e l’entourage: ecco la risposta del Matador

Ci sarebbe stato un contatto diretto tra Piero Ausilio e l’entourage di Edinson Cavani, per informarsi proprio sulle intenzioni dell’ex PSG. Alte le richieste d’ingaggio, che frenano l’Inter, ma è chiaro che Cavani le abbasserà, perché gli agenti sembrano chiedere troppo a qualsiasi club sia sullo stesso giocatore. Se vuole continuare a giocare in Europa, Cavani per forza di cose, dovrà limare le proprie richieste. Ed è per questo che l’Inter, così come la Juventus, resta in agguato. Il futuro di Edinson potrebbe essere ancora in Italia, ma solo se lo stesso giocatore lo vorrà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo dalla Premier: arrivano le parole dell’agente