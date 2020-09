Calciomercato Inter, il ds conferma: sta per lasciare il club. Le ultime

Dalla Spagna arrivano ulteriori conferme: il calciatore sta per lasciare il club catalano e si appresta a sbarcare (nuovamente) in Italia. Il direttore sportivo del club annuncia l’imminente separazione con il giocatore dopo due anni.

Inter, il ds del Barca: “Ringrazio Vidal per ciò che ha fatto“

Arturo Vidal si avvicina, sempre di più, all’Inter. Il ritorno in Italia del classe 1987 si sta facendo sempre più concreto. Antonio Conte potrà contare, di nuovo, sulla qualità del cileno dopo averlo allenato alla Juventus in passato. L’ulteriore conferma del suo divorzio dal Barcellona arriva direttamente dal direttore sportivo del club catalano, Ramon Planes: “Confermo che stiamo per cedere il giocatore, ne approfitto per ringraziarlo per quello che ha fatto con noi in queste due stagioni“. Anche perché l’ex Bayern Monaco si è recato alla ‘Ciutat Esportiva’ (centro d’allenamento dei catalani) ma non ha preso parte alla seduta guidata da Ronald Koeman. Secondo alcune voci pare che il calciatore sia andato lì solamente per svuotare il suo armadietto e prendere le sue cose personali.

Vidal è in attesa di partire per Milano

Secondo il quotidiano spagnolo ‘Sport’, Arturo Vidal è in attesa di raggiungere Milano e, probabilmente, svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Anche se prima bisogna sistemare alcune faccende burocratiche con la società di Bartomeu. L’entourage del calciatore sta aspettando la buonuscita dal Barcellona (si parla di tre milioni di euro). Invece i nerazzurri dovrebbero sborsare circa 500mila euro (più bonus) come indennizzo simbolico per il calciatore.

Dovrebbe sbarcare in Italia questo pomeriggio

Alle 18:00 Arturo Vidal dovrebbe ritornare in Italia per firmare con l’Inter. Nella giornata di domani, invece, dovrebbe svolgere le visite mediche di rito. Antonio Conte potrà finalmente contare su uno dei suoi giocatori preferiti. Nel suo periodo in bianconero è stato proprio l’ex commissario tecnico della nazionale a volere a tutti i costi il giocatore. Anche in Inghilterra, quando era sulla panchina del Chelsea, ha richiesto il suo acquisto. Ora, sempre grazie all’amministratore delegato Beppe Marotta, il sogno potrà ancora realizzarsi.

