Calciomercato, accordo raggiunto: il bomber al Barcellona

Continua il giro di attaccante in tutta Europa. Tanti movimenti nelle zone offensive per i maggiori club. Tra questi c’è soprattutto il Barcellona che è in cerca di una punta da diversi mesi, l’obiettivo numero uno è Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter. Il calciatore ha spinto per approdare ai catalani e ieri i suoi agenti hanno avuto un incontro in casa Inter con la società, ma non per un trasferimento. A quanto pare il calciatore ora tratta il rinnovo con i nerazzurri e il trasferimento al Barcellona o al Real Madrid è soltanto rimandato. Per almeno un’altra stagione Lautaro resterà in Serie A e vestirà la maglia dell’Inter. I catalani però non restano a guardare, dato che Luis Suarez andrà via e dovranno acquistare un sostituto.

Mercato Barcellona, arriva Depay: c’è l’accordo con il Lione

Memphis Depay, attaccante del Lione e in scadenza nel 2021, sarà un nuovo giocatore del Barcellona. E’ stato ormai raggiunto l’accordo tra il club spagnolo e quello francese. Come riportato da dal quotidiano olandese Telegraaf, il nuovo allenatore Koeman ha spinto per tornare a lavorare di nuovo con il suo gioiello che era fondamentale per gli schemi dell’Olanda. Accordo per circa 30 milioni di euro compresi di bonus. Il calciatore sarà già nei prossimi giorni in città dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto, per poi mettersi in mostra al fianco di Leo Messi.

Roma, sfumato Depay: arriva Milik

Su di lui c’era anche il forte interesse della Roma. Con l’affare però sfumato è arrivata la buona notizia, quella che avvicina Milik alla Roma. I giallorossi dunque avranno il loro attaccante, che prenderà il posto di Edin Dzeko ormai ad un passo dalla Juventus. Accordo di circa 30 milioni di euro con il Napoli, con un pagamento dilazionato in cinque anni. Trovato anche l’accordo economico con il calciatore polacco che avrà un ingaggio da 5 milioni a stagione compresi di bonus.

