Roma, infortunio Zaniolo: fissati i lunghissimi tempi di recupero

E’ un periodo sfortunato, troppo, quello per Nicolò Zaniolo. Il talentino della Roma si è trovato costretto ai box per infortunio. Un altro, tremendo, col ginocchio che ha fatto crack. E allora, nuovamente, è stato costretto presso la clinica di Innsbruck, ad un’operazione al legamento crociato. Un’altra tegola, alla sua giovane età, che può spezzargli i sogni. Ma non ha voglia di mollarli lo stesso Zaniolo, pronto e carico a ripartire, attraverso il lavoro di fisioterapia, che gli servirà appunto a tornare più forte di prima, come si suol dire. E Zaniolo lo sarà, lo ha promesso ai suoi tifosi, che non vede l’ora di rivedere all’Olimpico.

Roma, Zaniolo saluta l’ipotesi Euro 2021: il professor Fink consiglia ben nove mesi di recupero

Questa mattina, tra le proprie colonne, La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto attorno alla situazione legata all’infortunio di Nicolò Zaniolo. Il forte calciatore della Roma avrà bisogno di un lunghissimo tempo di recupero, che rischia purtroppo di compromettere la sua esperienza ad Euro 2021. Il giocatore italiano, infatti, aveva ben sperato dopo lo slittamento della stessa manifestazione perché, con il primo dei due infortuni, avrebbe sicuramente saltato il cammino agli Europei dell’Italia, ma lo slittamento al 2021 – causa Covid e pandemia -, gli aveva permesso di sognare. Un sogno che rischia di infrangersi, perché la realtà dice che Nicolò Zaniolo potrebbe dover recuperare solo a giugno. Secondo il professor Fink, che ha operato Zaniolo, Nicolò sarà lontano dal campo per più dei soliti sei mesi che tengono lontano un calciatore dal campo, per infortuni analoghi. Toccherà aspettare, secondo consiglio dello stesso uomo, almeno nove mesi. Troppo tempo, che gli impedirà quasi sicuramente di vivere l’esperienza di Euro 2021.

Roma, soluzione dal mercato: toccherà rimpiazzare in qualche modo Zaniolo

Oltre allo scenario che vi abbiamo raccontato nel corso della mattinata e che vede El Shaarawy poter ritornare proprio in Capitale, la Roma potrebbe ancora essere interessata a José Callejon. L’ex Napoli potrebbe accettare l’idea di restare in Italia, sponda giallorossa, per evitare un addio dal Paese che lo ha cullato negli ultimi sette anni.

