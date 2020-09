PSG, Allegri è il primo nome per la panchina: Tuchel in bilico

PSG, esonero in arrivo per Thomas Tuchel? Il tecnico potrebbe non far più parte del progetto

Non è un buon momento per il PSG, scosso dalla doppia caduta in Ligue 1, che vede il club parigino ora al diciottesimo posto, in zona retrocessione. Chiaro, che è una follia badare alla classifica dopo sole due giornate, ma il Paris Saint-Germain ha praticamente già ottenuto due sconfitte e, nel computo totale del campionato scorso, le sconfitte dell’intera annata 2019/2020, sono praticamente state tre. E allora tocca rivedere qualcosina, con il ds Leonardo che avrebbe chiuso volentieri un ciclo che poteva terminare con la sconfitta in finale di Champions League, con il tecnico Thomas Tuchel. E adesso, dopo la conferma che arrivò non molto tempo fa da parte del patron Nasser Al-Khelaifi, sembra poter cambiare tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato PSG, la stella dirà addio: clamorosa bomba dall’Inghilterra

Batosta PSG, Al-Khelaifi scosso dalle due sconfitte: Massimiliano Allegri pronto a subentrare

Hanno pesato, troppo, le due sconfitte del club parigino. Il PSG, dopo aver perso con il neopromosso Lens, si è trovata catapultato nella sconfitta per mano del Marsiglia, acerrimo rivale dello stesso club parigino. E non solo, è finita praticamente in rissa la partita, con cinque espulsi totali, tra cui anche il fuoriclasse Neymar, che ha accusato l’avversario di razzismo (clicca qui per saperne di più). Un inizio scoraggiante ed è per questo che è tornato in auge il nome di Massimiliano Allegri.

Allegri, futuro al PSG: prima esperienza all’estero per il tecnico italiano

Il tecnico ex Juventus si è ritrovato senza squadra. In attesa di una sistemazione, dopo l’anno sabbatico che si è preso, si è ritrovato con ogni club che ha il posto di allenatore già occupato. Nessuna proposta allettante e il Paris Saint-Germain, dopo queste due sconfitte, potrebbe rappresentarla. Un’idea che raccontano i colleghi di Calciomercato.it, con il ds Leonardo a stretto contatto con il presidente per capire come e quando procedere nei contatti con Max Allegri. Sarebbe la sua prima esperienza all’estero, dopo aver indossato tute e cravatte di Juventus, Milan, Cagliari, Sassuolo, Lecco, Grosseto, SPAL e Aglianese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, il PSG fa tremare gli azzurri: doppio assalto