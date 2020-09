Il Milan è prossimo alla prima partita ufficiale della stagione 2020/2021 e Stefano Pioli può lavorare con una squadra quasi al completo, al netto di infortuni e squalifiche. Tra i protagonisti della prossima Europa League ci sarà sicuramente Sandro Tonali che oggi si è presentato ufficialmente da nuovo calciatore del Milan.

Milan, Tonaly day: la presentazione del nuovo acquisto

Al Milanello Sports Center oggi è stato il Tonaly Day: il calciatore in arrivo dal Brescia si è presentato per la prima volta come nuovo centrocampista del Milan. In conferenza stampa ha parlato della sua felicità per la trattativa, del numero di maglia, degli obiettivi futuri e dell’accostamento all’Inter.

“Il mister mi ha trasmesso grande carica, mi ha spiegato nei minimi dettagli quello che bisognerà affrontare e io mi farò trovare pronto”.

Soddisfazione? “Con Cellino parlo poco però mi ha subito capito, era la maglia che volevo indossare da tempo. Mi ha detto di fare la mia scelta, ha mantenuto la parola. Ho chiesto io al presidente di fare questo sforzo nei miei confronti”.

Nuova esperienza? “La volontà è quella di far bene sin da subito e di provare a vincere qualcosa. I miei compagni trasmettono tanta carica, Ibrahimovic soprattutto. Siamo già pronti per i primi appuntamenti della stagione. Abbiamo voglia di spaccare il mondo e non vediamo l’ora conminci la stagione. Modulo? A dir la verità è l’ultima cosa, l’importante è stare bene in campo. Si entra sempre in campo per dare il meglio“.

Milan, Tonali: “Quando ho saputo della trattativa ho chiuso le altre porte”

Sandro Tonali, poi, si è soffermato sulla trattativa che lo ha portato dal Milan al Brescia e sulla scelta del numero 8.

“Quando abbiamo capito ci fosse l’opportunità di venire al Milan ho chiuso le porte a tutti. Dovevo andare al Milan per forza. Il mio pensiero era quello e così è stato”.

Numero 8? “Gattuso era il mio idolo da piccolo e ho preso la 8 perchè tra quelle libere era la maglia di una persona fantastica. Era il numero perfetto“.

Tonali: “Non sapevo nulla della trattativa per l’Inter”

Sulle tracce del calciatore classe 2000 c’era anche l’Inter di Antonio Conte che per mesi ha provato a chiudere con il Brescia, salvo poi vedersi soffiare il calciatore dai “cugini” rossoneri.

“La trattativa con l’Inter l’ha seguita solo il mio agente. Io sono rimasto lontano da tutto, ero in vacanza e non ho mai parlato con lui perché c’è molta fiducia tra di noi. Poi appena ha saputo che c’era il Milan sapeva della mia passione e mi ha chiamato”.

Ibrahimovic? “Giocare con lui è una cosa bellissima. E’ un idolo, riesce a prendere tutto il Milan sulle spalle e portarlo alla vittoria“.