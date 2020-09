Calciomercato Roma, si complica l’obiettivo numero uno: le ultime

Il calciomercato della Roma sta per entrare decisamente nel vivo: la settimana appena iniziata potrebbe risultare decisiva per il futuro di Dzeko e per i nuovi acquisti.

Calciomercato Roma, obiettivo Smalling: le ultime

Dopo l’addio di Aleksandar Kolarov, Paulo Fonseca ha chiesto un altro difensore alla società per poter mettere a posto tutto il reparto. Il primo nome sul taccuino dei giallorossi è Chris Smalling, difensore del Manchester United, ha già disputato la scorsa stagione alla Roma ma solo in prestito ed è tornato in Premier League. Ma non sembra avere troppe chance di essere confermato da Solskjaer e per questo si sta spingendo per la cessione a titolo definitivo nella capitale italiana. Al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta ma nei prossimi giorni si potrebbe iniziare a definire l’affare.

Calciomercato Roma, accordo totale con Milik: le ultime

Calciomercato Roma, frenata per Smalling: i dettagli

Stando a quanto riporta calciomercato.com, infatti, il Manchester United ha rimandato al mittente l’ultima offerta da 9,5 milioni più bonus fino ad arrivare a un totale di 12. Troppo bassa per gli inglesi che vogliono 15 milioni cash (senza alcun bonus), anche se la distanza sembra assottigliarsi sempre di più. Il tira e molla potrebbe portare ad una conclusione nel breve termine ma nelle ultime ore le speranze della Roma di tesserare nuovamente Smalling stanno scemando sempre più.

Calciomercato Roma, l’entourage di Dzeko apre all’addio

L’alternativa a Smalling è Izzo

Viste le difficoltà per arrivare al difensore classe ’90 del Manchester United, la Roma ha iniziato a guardarsi anche intorno. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Armando Izzo come obiettivo per il centrocampo. L’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino ha portato anche ad un nuovo assetto tattico che vedrebbe Armando Izzo tra gli esclusi. La Roma, quindi, ha iniziato a sondare il terreno per il difensore napoletano, perfetto per la difesa a 3 di Paulo Fonseca e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo e chiudersi.

