Settimana decisiva per le trattative di mercato in Serie A. Ultima settimana ‘libera’ prima dell’inizio della nuova stagione, poi i club dovranno essere concentrati anche sul lavoro settimanale della squadra e nel fine settimana per le partite di campionato, ci sarà inevitabilmente sempre meno tempo per le trattative o risulteranno più complicate con l’inizio della stagione. Mancano però ancora tre settimane alla chiusura del mercato e c’è tutto il tempo per poter mettere in tavola trattative e raggiungere accordi. E’ quello che vuole fare la Roma però già da questa settimana, il club giallorosso si è deciso a fare un passo verso il Napoli che ora dovrà prendere una decisione.

Mercato Roma, alzata l’offerta per Milik

Nelle ultime ore la Roma sembra aver fatto un ulteriore step nella trattativa che porterebbe Arkadiusz Milik in giallorosso. Accordo raggiunto con il calciatore sulle base di 4,5 milioni a stagione più qualche bonus per cinque anni, un’affare che andrebbe ad alleggerire le spese nelle casse del club che al momento ha sotto contratto Edin Dzeko per poco oltre 7,5 milioni a stagione. Dzeko che aspetta solo il via libera della Roma per approdare alla Juventus. Intanto ora si attende solo il Napoli, che ha più volte rifiutato i 15 milioni di euro più i cartellini di due giovani talenti della Primavera offerti dalla Roma. Ora la nuova offerta è di 17 milioni più 8 di bonus per un totale di 25.

Milik-Roma, ora tutto dipende da De Laurentiis

Tutto ora è nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si trova a Roma (nella propria abitazione) e ci dovrà restare ancora per diversi giorni visto che è risultato positivo al Coronavirus. Il patron azzurro chiedeva 30 milioni almeno, ma a 25 si può chiudere se consideriamo che Milik tra qualche mese potrà firmare per un nuovo club a costo zero. I club sono pronti all’effetto domino. Se il Napoli accetterà l’offerta della Roma allora si sbloccherà anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus.La Roma, intanto, pensa anche a Mario Mandzukic, attualmente svincolato.

