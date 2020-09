Calciomercato Roma: si valuta il clamoroso ritorno

Calciomercato Roma, riecco El Shaarawy: ritorno in giallorosso

E’ a caccia di un sostituto ideale di Nicolò Zaniolo e, in questo calciomercato, il primo nome sarebbe quello di Stephan El Shaarawy. Il calciatore italiano è pronto ad un ritorno in Serie A, dopo la sua esperienza lontana dal nostro campionato. I soldi piovuti in Cina e l’esperienza lontano pure dall’Europa, adesso sembra tutto poter finire, con un ritorno in Italia e alla città capitolina. Sì, perché dopo lo stop prolungato in Cina con lo Shanghai, causa Coronavirus, il faraone può far rientro in Italia. Ha voglia di vestire l’azzurro e di evitare tutto il procedimento che riguarda la sua partenza da Shanghai, per unirsi alla Nazionale italiana, così da poter vestire comodamente pure la maglia della Roma.

Roma, El Shaarawy è una concreta possibilità: i giallorossi attendono aggiornamenti sul fronte Under e Kluivert

Era tra le idee di Maurizio Sarri per la Juventus, ma non sembra essere finita la suggestione che lo rivede tornare in Serie A. Stephan El Shaarawy è un vero e proprio obiettivo per un club italiano e parliamo dunque della Roma, che lo riporterebbe proprio nell’ultimo club italiano in cui aveva fatto fin troppo bene. La notizia è riportata dai colleghi di Fantacalcio.it, con l’eventuale ritorno di El Shaarawy che potrebbe realmente concretizzarsi. In attesa di conoscere il futuro di Kluivert – che deve fare i conti con la positività al Covid – e di Under, la Roma partirà all’assalto per riprendersi il calciatore che, appunto, gradirebbe un ritorno in Italia, con la maglia dei giallorossi.

Roma, per il faraone c’è concorrenza italiana e non: una big europea potrebbe volere El Shaarawy

Oltre alla Roma, l’ipotesi di ritorno, sarebbe anche in chiave rossonera. C’è pure il Milan che potrebbe fiondarsi sul giocatore, ma non solo. L’idea di tornare in Europa affascina anche un top club e parliamo della finalista di Champions League della ormai passata edizione. E’ il Paris Saint-Germain, in cui è titolare anche il suo ex compagno, appena arrivato a fresco di esordio con i transalpini, Alessandro Florenzi. I due potrebbero clamorosamente ritrovarsi al club parigino.