Calciomercato Napoli, ore decisive per Milik, contatti tra Roma e Juventus

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato stanno continuando a portare avanti diverse operazioni. Ne sa qualcosa il Napoli, impegnato nel mandare in porto qualche affare, ma anche a gestire la situazione per quanto riguarda le cessioni. Gli azzurri si muovono parecchio, ed è possibile che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità.

Ultime Napoli: accelerata della Roma per Milik

Ormai non è più una novità: Arek Milik è in vendita, anzi, è stato lui stesso a non voler rinnovare con il Napoli. Una scelta, quella del polacco, che lo porterà verso una nuova destinazione in questa sessione di mercato, o almeno è quello che si augurano tutti. La squadra azzurra non vuole assolutamente perderlo a parametro zero, e spera di piazzare l’attaccante in qualche pretendente. In Italia è costante l’interesse della Roma, che nel frattempo pare si sia portata parecchio avanti nella trattativa in queste ultime ore. Un’accelerata quasi improvvisa, e che potrebbe andare a sbloccare la situazione che in questi giorni si era fatta molto spinosa.

Mercato Napoli: cessione Milik, giallorossi ottimisti

Ad oggi, nonostante l’inserimento anche del Newcastle, la Roma resta in pole position per Milik. I giallorossi stanno seguendo l’attaccante da diverso tempo, e hanno più volte avanzato proposte al Napoli. Il club capitolino aveva già raggiunto un principio d’accordo con il giocatore, e adesso pare si stia aspettando solo l’ok da parte di De Laurentiis, il quale non si è mai scostato troppo dalla sua richiesta di 25 milioni di euro. Dalle parti della Capitale filtra un certo ottimismo, Fonseca potrebbe presto avere il suo nuovo centravanti.

News Napoli e Roma: da Milik e Dzeko, ecco cosa cambia

Milik sembra ormai vicinissimo alla Roma, e di fatti il suo arrivo nella Capitale sbloccherà anche l’affare Dzeko. Il bosniaco infatti è attualmente sotto osservazione dalla Juventus, e a quel punto sarebbe libero di trasferirsi a Torino. L’asse Roma-Napoi-Torino è caldissimo, ci si aspettano novità già da domani.

